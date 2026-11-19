Một cuộc tập trận chung giữa lực lượng hải quân Ai Cập và Pháp. Ảnh: egypttoday.com

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, cuộc tập trận nằm trong khuôn khổ hợp tác quân sự giữa hai nước nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa lực lượng vũ trang hai bên.

Chương trình tập trận bao gồm các hoạt động lý thuyết và thực hành liên quan tới tác chiến chung cũng như công tác lập kế hoạch và chỉ huy các chiến dịch hải quân. Các nội dung huấn luyện cũng tập trung vào việc ứng phó với những mối đe dọa trên biển và thiết bị bay không người lái (UAV).

Phía Ai Cập nêu rõ cuộc tập trận Cleopatra-2026 là một phần trong chương trình huấn luyện chung của quân đội nước này với lực lượng vũ trang của các quốc gia đối tác nhằm củng cố hợp tác trên nhiều lĩnh vực quân sự.