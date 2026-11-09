Ai Cập: Va chạm tàu hỏa, gần 100 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt ở Giza, Ai Cập, ngày 8-11. Ảnh: THX/TTXVN phát

Bộ Y tế và Dân số Ai Cập cho biết đã điều động 52 xe cứu thương đến hiện trường, đưa những người bị thương đến các bệnh viện gần đó.

Theo Cơ quan Đường sắt Ai Cập, đoàn tàu chạy từ thành phố Giza đến Fayoum đã đâm vào đuôi một đoàn tàu khác đang trên hành trình từ Cairo đến thành phố Aswan. Lực lượng cứu hộ sử dụng cần cẩu để dọn dẹp hiện trường. Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc.

Khu vực Al-Ayyat từng xảy ra nhiều tai nạn đường sắt nghiêm trọng. Năm 2002, hơn 370 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn trên một đoàn tàu chở khách ở phía Nam Cairo.

Cũng trong ngày 8-11, ít nhất 17 người bị thương trong vụ va chạm giữa xe buýt và xe minibus trên cao tốc Ayalon, gần nút giao Halakha, miền Trung Israel. Trong số này, tài xế xe minibus khoảng 50 tuổi bị thương nặng, một thiếu nữ 17 tuổi bị thương mức trung bình và 15 người khác bị thương nhẹ.

Cảnh sát Israel đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân. Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm, gây ùn tắc trên tuyến cao tốc huyết mạch này.