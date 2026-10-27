Ai Cập thông qua quyết định hỗ trợ quân sự cho Ả Rập Xê Út

Quyết định được đưa ra sau ba phiên họp kín và trải qua nhiều vòng thảo luận, nhận được sự ủng hộ của hơn hai phần ba số đại biểu Quốc hội nước này.

Chính quyền Ai Cập khẳng định các biện pháp hỗ trợ này mang tính chất phòng thủ thuần túy, tập trung bảo vệ an ninh lãnh thổ, biên giới, cơ sở hạ tầng năng lượng và các thánh địa Hồi giáo của Ả Rập Xê Út nếu Riyadh đưa ra yêu cầu chính thức.

Bên trong toà nhà Quốc hội Ai Cập. Ảnh: Egypttoday

Phát biểu trước Quốc hội, Tổng thống al-Sisi nhấn mạnh: "Chúng tôi đang nói về việc bảo vệ đất đai và biên giới của Ả-rập Xê-út. Đây hoàn toàn là phòng thủ, không nhằm đối đầu hay tấn công bất kỳ ai".

Tương tự, đại diện Thượng viện Ai Cập Essam Farid tuyên bố lập trường của Cairo là sát cánh cùng đồng minh như "một lá chắn bảo vệ chứ không phải một lưỡi gươm tấn công". Ông cũng loại trừ hoàn toàn khả năng Ai Cập tiến hành các chiến dịch tấn công trực tiếp hoặc đưa bộ binh vào lãnh thổ Yemen.

Theo các quan chức khu vực, các hình thức hỗ trợ dự kiến có thể bao gồm việc triển khai các hệ thống phòng không, máy bay chiến đấu để ngăn chặn tên lửa và máy bay không người lái, cùng các hoạt động chia sẻ thông tin tình báo và hỗ trợ hải quân bảo vệ tuyến hàng hải ven biển.

Trước đó, vào ngày 18/10, Hội đồng Quốc phòng Tối cao Ai Cập đã họp và cam kết dành mọi sự hỗ trợ cần thiết để bảo vệ an ninh của Ả Rập Xê Út.

Ả Rập Xê Út hiện là một trong những đối tác kinh tế và tài chính quan trọng hàng đầu của Ai Cập, đóng góp hàng tỷ USD vốn đầu tư và viện trợ. Ngoài ra, nguồn kiều hối từ cộng đồng người Ai Cập làm việc tại Ả Rập Xê Út đã mang về khoảng 12 tỷ USD trong năm tài chính vừa qua.

Việc gia tăng các cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào hạ tầng và tuyến đường biển qua eo biển Bab el-Mandeb đang đe dọa trực tiếp đến nguồn thu từ Kênh đào Suez và sự ổn định kinh tế của Ai Cập.

Song song với việc hỗ trợ quân sự cho Ả Rập Xê Út, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty khẳng định Cairo vẫn tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao hàng ngày với các bên liên quan nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình và hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.