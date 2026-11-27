Vụ tai nạn xảy ra hôm 25/11, đúng vào giờ cao điểm buổi tối, tại đoạn đường trên cao thuộc khu vực đông dân cư al-Waraq, tỉnh Giza, phía tây thủ đô Cairo. Ngọn lửa bùng phát từ chiếc xe bồn đã nhanh chóng lan sang dòng phương tiện đang lưu thông, thiêu rụi hoàn toàn 27 phương tiện gồm cả ô tô và xe máy, Al Jazeera đưa tin.

Theo thông báo chính thức của Viện Công tố Ai Cập đưa ra ngày 26/11, nghi phạm 21 tuổi đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra và được đưa tới Cơ quan Pháp y để xét nghiệm chất kích thích.

Tại cơ quan điều tra, tài xế này khai nhận đã điều khiển xe di chuyển từ al-Marg hướng về al-Haram với vận tốc 110 km/h. Trong lúc chuyển làn để vượt các xe khác, phần đầu bên trái xe của anh ta đã va chạm với phần đuôi bên phải của xe bồn. Cú va chạm khiến tài xế mất lái, chiếc xe lao sang lề đường bên phải. Cùng lúc đó, một lốp của xe bồn phát nổ, khiến chiếc xe tải hạng nặng đâm vào rào chắn bê tông và lật nhào. Lượng xăng rò rỉ ra ngoài đã bốc cháy dữ dội.

Công nhân sửa chữa đường dây điện cao thế gần hiện trường vụ xe bồn chở nhiên liệu bị lật và bốc cháy thuộc quận Al-Warraq, Giza, Ai Cập. Ảnh Reuters

Lực lượng chức năng đã xác định được danh tính nghi phạm sau khi khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và các nạn nhân bị thương đủ sức khỏe. Hiện đội ngũ pháp y đang tiến hành lấy mẫu ADN từ thân nhân để nhận dạng các thi thể bị biến dạng. Trên mạng xã hội Facebook, nhiều gia đình cũng đăng tải thông tin tìm kiếm người thân mất liên lạc sau khi đi qua tuyến đường này.

Bộ Y tế và Dân số Ai Cập xác nhận số người thiệt mạng cuối cùng là 31 người và 26 người bị thương (tăng so với con số 21 người bị thương được báo cáo trước đó). Hiện có 5 nạn nhân đã xuất viện, 21 người vẫn đang được điều trị tích cực, trong đó 8 trường hợp nặng đã được chuyển tuyến.

Theo hãng tin AFP, một quyết định của Nội các Ai Cập ban hành năm 2018 đã cấm các xe tải chở trên 4 tấn lưu thông trên đường vành đai từ 6h sáng đến nửa đêm. Tuy nhiên, phía công tố viên hiện chưa công bố lý do tại sao chiếc xe bồn này vẫn có mặt trên tuyến đường vào khung giờ cấm.

Tuyên bố của Viện Công tố là lời giải thích chính thức đầu tiên về nguyên nhân vụ tai nạn, qua đó bác bỏ các thông tin ban đầu trên truyền thông địa phương cho rằng một đường dây điện cao thế bị đứt rơi xuống trước đầu xe bồn đã gây ra thảm họa.

Bộ Điện lực và Năng lượng Tái tạo Ai Cập khẳng định các đường dây trên cao vẫn căng bình thường khi ngọn lửa bùng phát và hai mạch điện chỉ ngắt sau khi đám cháy đã xảy ra.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi đã chỉ đạo cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tốt nhất cho những người bị thương và hỗ trợ tối đa cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng.

Thủ tướng Mostafa Madbouly cùng Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Đoàn kết Xã hội đã trực tiếp tới thăm hỏi các nạn nhân. Thủ tướng Madbouly cam kết chính phủ, các tổ chức xã hội và giới doanh nhân sẽ hỗ trợ nhằm đảm bảo thu nhập ổn định cho gia đình người thiệt mạng, đồng thời bồi thường phương tiện mới cho những người có xe bị thiêu rụi. Bộ Đoàn kết Xã hội cũng mở kênh quyên góp qua ứng dụng InstaPay và Ngân hàng Xã hội Nasser, bước đầu tiếp nhận 24 triệu bảng Ai Cập (khoảng 445.000 USD) từ 7 tổ chức từ thiện.

Thảm kịch một lần nữa làm dấy lên làn sóng phẫn nộ và chất vấn gay gắt về công tác đảm bảo an toàn giao thông tại quốc gia Bắc Phi này. Dù Bộ Giao thông Vận tải Ai Cập cho biết đã chi khoảng 37 tỷ USD cho hạ tầng giao thông giai đoạn 2014–2024, số liệu từ Cơ quan Thống kê Nhà nước (CAPMAS) chỉ ra rằng tai nạn giao thông trong năm 2025 đã cướp đi sinh mạng của 5.829 người (tăng 10,8% so với năm trước đó) và làm khoảng 84.000 người bị thương.