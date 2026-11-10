Ai Cập tạm giữ hai người sau tai nạn đường sắt nghiêm trọng

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt ở Giza, Ai Cập, ngày 8/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn thông báo của Viện Công tố cho biết, lái tàu số 134 đã vô hiệu hóa hệ thống điều khiển tự động, trong khi nhân viên điều hành và trưởng ga El-Raqqa thừa nhận không theo dõi bảng điều khiển tín hiệu tại tháp T10. Nhân viên điều hành còn bị phát hiện chỉnh sửa sổ ghi chép tín hiệu nhằm che giấu sai phạm. Viện Công tố cũng yêu cầu đưa trợ lý lái tàu vào diện tạm giữ để phục vụ thẩm vấn.

Cơ quan này đồng thời thành lập một ủy ban kỹ thuật gồm các giáo sư Đại học Cairo để kiểm tra hệ thống đường sắt, hoạt động vận hành, thiết bị, tín hiệu, bảo trì và quy trình an toàn.

Vụ tai nạn xảy ra sáng 8/11 tại khu vực giữa hai ga Kafr Ammar và Al-Raqqa, thuộc huyện El-Ayyat, tỉnh Giza, cách trung tâm thủ đô Cairo khoảng 50 km. Khi đoàn tàu số 2010 chạy tuyến Cairo – Aswan đang dừng trên đường ray, tàu số 134 chạy tuyến Giza – Fayoum lao tới và đâm vào toa cuối. Cú va chạm mạnh làm nhiều toa tàu trật bánh, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 125 người bị thương.