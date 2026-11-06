Ai Cập siết chặt chi tiêu công trước những bất ổn khu vực

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, quyết định được Nội các Ai Cập thông qua ngày 5/11 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Mostafa Madbouly, với một loạt biện pháp tiết giảm chi tiêu, bao gồm giảm tiêu thụ nhiên liệu và điện, hạn chế công tác nước ngoài và tạm hoãn một số khoản đầu tư công. Cụ thể, các cơ quan nhà nước phải giảm ít nhất 20% lượng điện tiêu thụ và chiếu sáng so với cùng kỳ năm tài khóa 2025/2026, đồng thời cắt giảm tối thiểu 30% lượng nhiên liệu sử dụng cho phương tiện công vụ. Các chuyến công tác nước ngoài chỉ được thực hiện trong trường hợp thực sự cần thiết và phải được Thủ tướng phê duyệt. Chi tiêu bằng ngoại tệ cũng phải được Bộ Tài chính xem xét.

Trong lĩnh vực đầu tư, các dự án mới được bổ sung vào ngân sách năm tài khóa hiện tại sẽ bị hoãn, không ký hợp đồng triển khai đến ngày 30/6/2027. Chính phủ ưu tiên bố trí vốn cho những dự án gần hoàn thành, trong khi các khoản đầu tư khác chỉ được thực hiện khi thực sự cấp thiết. Ít nhất 20% nguồn kinh phí còn lại dành cho mua sắm hàng hóa và dịch vụ cũng sẽ bị đóng băng.

Tuy nhiên, các biện pháp tiết giảm không áp dụng đối với những lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục, an sinh xã hội, trợ cấp lương thực, nước sạch và các yêu cầu về an ninh quốc gia, an ninh năng lượng và an ninh lương thực.

Các cơ quan liên quan phải gửi Bộ Tài chính kế hoạch chi tiết về những khoản chi dự kiến cắt giảm trong vòng một tháng kể từ khi nghị định có hiệu lực.