Tòa nhà bị hư hại sau một vụ giao tranh ở Tripoli, Libya. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết cuộc hội đàm nằm trong khuôn khổ tham vấn thường xuyên giữa hai nước nhằm củng cố quan hệ song phương và phối hợp lập trường trước những diễn biến trong khu vực.

Những cuộc xung đột trong khu vực là trọng tâm của cuộc hội đàm. Hai bên đã rà soát những diễn biến mới nhất liên quan đến Iran, cũng như các nỗ lực hòa giải mà Ai Cập và Qatar cùng các đối tác khu vực và quốc tế đang phối hợp triển khai nhằm giảm leo thang và kiểm soát căng thẳng. Hai bên nhấn mạnh cần ưu tiên đối thoại và các giải pháp chính trị để duy trì an ninh, ổn định khu vực. Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi quan điểm về tình hình tại Libya và Sudan.

Về hợp tác kinh tế, ông Abdelatty và ông Al Thani đã thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế, mở rộng quan hệ đối tác, tăng cường thương mại và đầu tư song phương, đồng thời nêu bật những cơ hội hiện có tại cả hai nước.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Ai Cập và Qatar phối hợp ngoại giao ngày càng chặt chẽ với hàng loạt cuộc tiếp xúc cấp cao. Trước đó, hồi tháng 8, Tổng thống El-Sisi đã gặp Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tại Cairo.

Khi đó, hai bên bàn về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực trong khuôn khổ phiên họp thứ 7 của Ủy ban cấp cao Liên hợp Ai Cập-Qatar. Tại phiên họp này, hai nước đã ký kết 4 thỏa thuận và biên bản ghi nhớ trong các lĩnh vực hợp tác phát triển, y tế, kiểm toán và hải quan.

Trong một diễn biến khác, mạng tin tức Ahram Online trích dẫn các thông tin tiết lộ Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dự kiến thăm Cairo vào ngày 26/11 để hội đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi. Tuy nhiên, thông tin này hiện chưa được xác nhận chính thức.