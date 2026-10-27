Ai Cập phê chuẩn hỗ trợ quân sự cho Ả rập Saudi

Quốc hội Ai Cập đã thông qua việc cho phép quân đội nước này hỗ trợ Ả rập Saudi bảo vệ lãnh thổ trước các cuộc tấn công gia tăng của lực lượng Houthi tại Yemen ngày 26-10. Ảnh: Reuters

Quyết định của Quốc hội Ai Cập được đưa ra theo đề nghị của Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi, nhằm tạo cơ sở để Cairo hỗ trợ Riyadh nếu nhận được yêu cầu. Tuy nhiên, Tổng thống al-Sisi nhấn mạnh hoạt động quân sự của Ai Cập, nếu được triển khai, sẽ giới hạn ở việc bảo vệ lãnh thổ và biên giới Ả rập Saudi , không bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào Yemen.

Ả rập Saudi là đối tác chính trị, kinh tế quan trọng của Ai Cập, đồng thời giữ vai trò then chốt đối với an ninh hàng hải tại Biển Đỏ. Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn không chỉ làm gia tăng sức ép an ninh đối với Riyadh mà còn đe dọa Eo biển Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải chiến lược kết nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và có ý nghĩa đặc biệt đối với hoạt động vận tải qua kênh đào Suez của Ai Cập.

Trong khi đó, tại Tehran, các quan chức cấp cao của Ả rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã tiến hành cuộc gặp với đại diện Iran nhằm thúc đẩy đối thoại và ngăn chặn nguy cơ xung đột tái diễn. Đoàn Ả rập Saudi do Bộ trưởng Quốc phòng Khalid bin Salman dẫn đầu; Pakistan cử Tư lệnh quân đội Asim Munir, còn Thổ Nhĩ Kỳ có Giám đốc tình báo Ibrahim Kalin tham dự. Phía Iran có sự hiện diện của các quan chức cấp cao, trong đó có Ngoại trưởng Abbas Araqchi và Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Mohsen Rezaei.

Theo Bộ Ngoại giao Ả rập Saudi, chuyến thăm nhằm mở các kênh đàm phán, thúc đẩy giải pháp ngoại giao và ngăn chặn nguy cơ leo thang quân sự. Đây cũng là cuộc tiếp xúc cấp cao đầu tiên giữa Iran và ba quốc gia thành viên hiệp ước phòng thủ chung Mecca, được ký kết hồi tháng 8, kể từ khi xung đột lan rộng sang Ả rập Saudi và Yemen.

Pakistan và Qatar tiếp tục đóng vai trò trung gian hòa giải. Tuy nhiên, những nỗ lực ngoại giao trước đó từng giúp đạt được một thỏa thuận hòa bình tạm thời hồi tháng 6, nhưng giao tranh sau đó lại tái diễn, cho thấy những trở ngại lớn trong việc duy trì các cam kết giảm căng thẳng trong khu vực.

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