Theo Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập, khu nghĩa trang có niên đại từ cuối Thời kỳ Hậu Vương quốc, trải qua triều đại Ptolemaic đến đầu thời kỳ La Mã, cách đây hơn 2.000 năm.

Các hiện vật được tìm thấy gồm những miếng vàng hình lưỡi, đồ trang sức, lá vàng, bùa hộ mệnh hình bọ hung và hàng loạt tượng nhỏ ushabti, tượng người hầu trong thế giới bên kia theo tín ngưỡng Ai Cập cổ đại.

Đoàn khảo cổ còn phát hiện tượng nữ thần Isis-Aphrodite, tượng nhân sư, thần Horus cùng hai ngôi mộ chôn chim ưng.

Ông Mostafa Rizk, quan chức phụ trách cổ vật Menoufia, cho biết hàng trăm quan tài đá được phát hiện, nhưng nhiều chiếc hư hại do hoạt động cướp bóc và khai thác đá trước đây.

Các nghiên cứu ban đầu xác định nghĩa trang được sử dụng chủ yếu vào thế kỷ III-II trước Công nguyên, dành cho tầng lớp trung lưu.

Giới khảo cổ đánh giá phát hiện này cung cấp những bằng chứng quan trọng về phong tục mai táng, tín ngưỡng và quan niệm về thế giới bên kia của người Ai Cập cổ đại.