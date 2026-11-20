Các ngôi mộ và nơi chôn cất này có niên đại từ cuối Thời kỳ Hậu Vương quốc, trải qua thời kỳ Ptolemaic cho đến giai đoạn đầu thời kỳ La Mã.

Trong số các hiện vật được tìm thấy có những miếng vàng hình lưỡi, đồ trang sức, lá vàng, bùa hộ mệnh hình bọ hung, cùng vô số tượng nhỏ "ushabti" (tượng người hầu ở thế giới bên kia) làm bằng gốm tráng men với nhiều hình dáng và kích thước khác nhau. Đoàn khảo cổ cũng tìm thấy các bức tượng đất nung mô tả nữ thần Isis-Aphrodite đang ngồi trên một bông hoa sen, cùng các bức tượng nhỏ hình nhân sư, thần Horus, các loại bùa hộ mệnh, bàn thờ cúng và hai ngôi mộ chôn cất chim ưng.

Tổng Giám đốc Cơ quan cổ vật tại Menoufia, Mostafa Rizk, cho biết quá trình khai quật đã hé lộ một lớp bề mặt chứa hàng trăm quan tài bằng đá. Một số quan tài đã mất nắp, trong khi số khác bị hư hại nghiêm trọng do các hoạt động cướp bóc và khai thác đá tại khu vực này từ trước đó. Theo ông, hài cốt người tìm thấy bên trong các quan tài đều ở tình trạng bảo quản rất kém. Tuy nhiên, kết quả phân tích đã phát hiện dấu vết của các vật liệu ướp xác, nhựa cây cùng những mảnh vỡ từ lớp vỏ bọc xác ướp được trang trí bằng sơn và thạch cao.

Theo ông Rizk, những phát hiện này cho thấy các nghi thức mai táng đã được thực hiện theo đúng niềm tin tôn giáo và phong tục tang lễ của người Ai Cập cổ đại. Khu nghĩa trang này còn bao gồm các quan tài bằng gốm, tàn tích của quan tài gỗ, những ngôi mộ xây bằng gạch bùn có mái vòm, và một ngôi mộ được ốp bằng đá vôi.

Tổng thư ký Hội đồng Cổ vật Tối cao, Tiến sĩ Hisham El-Leithy, cho biết đây là phát hiện đầu tiên thuộc loại hình này tại địa điểm trên, xét trên quy mô lớn của các ngôi mộ và số lượng quan tài được tìm thấy trong một khoảng sân mở. Ông cho hay khu vực này còn chứa các yếu tố kiến trúc đặc trưng trải dài bên dưới những đống cát và mảnh vụn xung quanh, cho thấy vẫn còn nhiều công trình và bằng chứng khảo cổ khác đang chờ được khám phá.

Các nghiên cứu ban đầu về quan tài, các ngôi mộ và vật tùy táng cho thấy khu nghĩa trang này được sử dụng chủ yếu trong thời kỳ đầu triều đại Ptolemaic, đặc biệt là vào thế kỷ thứ 3 và thứ 2 trước Công nguyên, dù một số ngôi mộ có niên đại từ cuối thời kỳ Hậu Vương quốc. Các bằng chứng cũng cho thấy khu vực mai táng này chủ yếu dành cho tầng lớp trung lưu.

Giới nghiên cứu Ai Cập chia sẻ phát hiện này đóng góp đáng kể vào việc tìm hiểu lịch sử Ai Cập cổ đại trong giai đoạn chuyển tiếp giữa cuối thời kỳ Hậu Vương quốc, thời kỳ Ptolemaic và giai đoạn đầu thời kỳ cai trị của La Mã. Theo ông, các quan tài và hiện vật mai táng cung cấp cái nhìn sâu sắc về quan niệm của người Ai Cập cổ đại đối với sự sống, cái chết, sự tái sinh và bất tử, cũng như mối quan hệ giữa người đã khuất, các vị thần và thế giới bên kia.