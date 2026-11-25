Phái đoàn khảo cổ thuộc Viện Nghiên cứu Văn minh Alexandria của Hy Lạp vừa phát hiện nền móng bằng đá vôi quy mô lớn của một công trình trong Khu Hoàng gia của thành phố Alexandria cổ đại, tại địa điểm khảo cổ Vườn Shallalat (Ai Cập).

Một ủy ban khoa học đưa ra giả thuyết công trình này có thể liên quan đến lăng mộ hoàng gia thời Ptolemaic, từng được nhắc đến trong các tài liệu cổ.

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, phái đoàn do bà Calliope Limneos-Papakosta dẫn đầu đã tìm thấy nền móng của một công trình lớn được bao quanh bởi các bức tường, cùng một đường hầm kéo dài về phía Bắc bên dưới công trình. Phát hiện được cho là có thể mang lại hiểu biết mới về quy hoạch đô thị và kiến trúc của khu vực lịch sử này.

Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Ai Cập Sherif Fathy đã chỉ đạo thành lập một ủy ban khoa học và khảo cổ chuyên biệt để xem xét phát hiện này. Ủy ban do ông Ayman Ashmawy, người đứng đầu Cục Quản lý Cổ vật khu vực Hạ Ai Cập, Sinai và Bờ biển phía Bắc thuộc Hội đồng Tối cao về Cổ vật, làm trưởng ban.

Các thành viên gồm nhiều chuyên gia, giáo sư về lịch sử và khảo cổ học Hy Lạp-La Mã của các trường đại học Alexandria và Tanta.

Sau khi kiểm tra tại hiện trường, ủy ban cho biết các nền móng có dạng hình vuông, kích thước lớn, cho thấy từng nâng đỡ một công trình đồ sộ, có thể có chiều cao đáng kể. Theo ủy ban, những tàn tích này có ý nghĩa quan trọng với việc nghiên cứu địa hình thành phố Alexandria cổ đại và xác định quy mô các công trình kiến trúc lớn tại đây.

Ủy ban lưu ý đặc điểm kiến trúc của công trình gợi mở khả năng công trình từng phục vụ mục đích mai táng. Nếu giả thuyết được xác nhận, đây có thể là lăng mộ hoàng gia do Ptolemy IV Philopator (221-204 TCN) xây dựng, công trình được đề cập trong các tài liệu cổ, trong đó có ghi chép của nhà địa lý kiêm sử gia Hy Lạp Strabo về thành phố Alexandria.

Bộ trưởng Fathy nhấn mạnh các phát hiện khảo cổ liên tiếp tại Alexandria làm nổi bật di sản văn hóa đặc biệt của thành phố và mở ra cơ hội khám phá thêm lịch sử, quá trình phát triển đô thị nơi đây.

Tổng thư ký Hội đồng Tối cao về Cổ vật Hisham El-Leithy cho biết phát hiện mở ra hướng nghiên cứu mới về các công trình hoàng gia tại Alexandria thời Ptolemaic. Ông nhấn mạnh cần tiếp tục điều tra khảo cổ và kiến trúc để xác định chính xác bản chất, chức năng của công trình và mối liên hệ với các cấu trúc xung quanh.

Ông Ashmawy cho biết giả thuyết nêu trên chỉ là sơ bộ, dựa trên kiểm tra và đánh giá tại hiện trường, còn cần nghiên cứu và xác minh thêm. Công tác khai quật vẫn đang tiếp tục, và theo ông, các nghiên cứu sâu hơn có thể hé lộ thêm bằng chứng về công trình cũng như những cấu trúc xung quanh./.