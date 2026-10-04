Ai Cập phản đối mọi hành động đơn phương áp đặt an ninh nguồn nước

Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty tái khẳng định lập trường kiên định của Cairo về bảo đảm an ninh nguồn nước sông Nile, đồng thời kiên quyết phản đối mọi biện pháp đơn phương làm ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên thiết yếu này.

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, tuyên bố trên được đưa ra trong cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Abdelatty và Cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Massad Boulos bên lề Diễn đàn Alamein-châu Phi 2026.

Trước những bất đồng kéo dài liên quan đến Đập Đại Phục hưng Ethiopia (GERD), phía Ai Cập nhấn mạnh sự cần thiết phải tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế và các nguyên tắc đã xác lập, hướng tới một thỏa thuận mang tính ràng buộc pháp lý về việc tích nước và vận hành đập để bảo đảm an ninh nguồn nước chung với các quốc gia hạ nguồn.

Bên cạnh vấn đề tài nguyên nước, hai bên cũng tập trung đánh giá các điểm nóng tại Bắc Phi và Sừng châu Phi. Về tình hình Libya và Sudan, Cairo nhấn mạnh yêu cầu tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, hỗ trợ thống nhất thể chế và thúc đẩy tiến trình hòa bình thông qua đối thoại.

Phía Ai Cập cũng kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng tại Sừng châu Phi, tránh các hành động làm phức tạp địa chính trị khu vực liên quan đến vấn đề Somaliland.

Đánh giá về quan hệ song phương, hai bên khẳng định tầm quan trọng của đối tác chiến lược Ai Cập-Mỹ.

Cố vấn Tổng thống Mỹ Massad Boulos ghi nhận cao vai trò chủ đạo của Cairo trong việc thúc đẩy hợp tác, ổn định và phát triển nội khối châu Phi./.