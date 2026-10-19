Ai Cập, Pakistan và các nước vùng Vịnh lên án các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Saudi Arabia

Theo hãng thông tấn Saudi Press Agency (SPA), hai ngoại trưởng đã đưa ra tuyên bố trên trong cuộc điện đàm ngày 18/10, trong đó thảo luận về những diễn biến trong khu vực và “những tác động của các diễn biến này đối với an ninh và ổn định của khu vực”. Hai bên cũng trao đổi về các biện pháp tăng cường hợp tác và phối hợp trong khuôn khổ Nhóm Bộ tứ gồm Saudi Arabia, Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng ngày, tại Abu Dhabi, Tổng thống Các Tiểu vương quốc ống nhất UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia, Hoàng thân Khalid bin Salman bin Abdulaziz Al Saud. Theo hãng thông tấn Emirates, hai bên trao đổi quan điểm về những diễn biến trong khu vực, các biện pháp tăng cường an ninh, ổn định và thúc đẩy hòa bình lâu dài.

Cũng trong ngày 18/10, Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi cộng đồng quốc tế có hành động hiệu quả nhằm chấm dứt các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Saudi Arabia, tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng GCC ở thủ đô Manama của Bahrain. Trong thông cáo cuối cùng sau cuộc họp, GCC tái khẳng định sự đoàn kết hoàn toàn với Saudi Arabia, ủng hộ mọi biện pháp mà vương quốc này thực hiện để bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích của mình, đồng thời nhấn mạnh an ninh của các quốc gia thành viên GCC là không thể tách rời.

Những động thái ngoại giao trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu, ủng hộ chính phủ Yemen được quốc tế công nhận, và lực lượng Houthi đang kiểm soát thủ đô Sanaa cùng phần lớn miền Bắc Yemen tiếp tục gia tăng.

Ngày 18/10, lực lượng Phòng vệ Dân sự Saudi Arabia cho biết 6 công dân nước này bị thương, 3 ngôi nhà và 3 phương tiện bị hư hại sau khi một vật thể bay do Houthi phóng đánh trúng khu dân cư tại Najran, miền Nam Saudi Arabia. Trong khi đó, người phát ngôn liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu, ông Turki Al-Maliki, xác nhận lực lượng này đã đánh chặn và phá hủy 3 máy bay không người lái (UAV) tại khu vực Riyadh và tỉnh phía Đông, cùng 2 tên lửa đạn đạo nhằm vào thành phố Khamis Mushait ở Tây Nam nước này.

Ở chiều ngược lại, giao tranh tại Yemen tiếp tục diễn biến căng thẳng. Người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Sarea tuyên bố 110 cuộc tấn công đã nhằm vào các khu vực tại Sanaa và các tỉnh Hodeidah, Taiz, Marib trong vòng 24 giờ, khiến hơn 30 người thiệt mạng hoặc bị thương.

Phía các lực lượng chính phủ Yemen tuyên bố đã tiến hành 1.326 cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Houthi trong cùng khoảng thời gian, chiếm giữ một số vị trí tại tỉnh Taiz và phá hủy hàng chục phương tiện quân sự.