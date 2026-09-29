Ai Cập nhấn mạnh vai trò của ổn định Yemen đối với Biển Đỏ

Phát biểu tại cuộc gặp Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen Hans Grundberg ở thủ đô Cairo ngày 28/9, ông Abdelatty đã trao đổi về những diễn biến mới nhất tại Yemen cũng như tác động đối với an ninh khu vực.

Ông Abdelatty khẳng định Ai Cập ủng hộ sự thống nhất của Yemen và các thể chế quốc gia hợp pháp, đồng thời nhấn mạnh cần tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng nhằm góp phần củng cố ổn định tại quốc gia này. Ai Cập cũng ủng hộ các nỗ lực hướng tới một giải pháp chính trị toàn diện, đáp ứng nguyện vọng của người dân Yemen và bảo vệ các nguồn lực của đất nước.

Ngoại trưởng Ai Cập cho rằng sự ổn định của Yemen có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh Biển Đỏ và an ninh khu vực nói chung. Theo ông, an ninh Biển Đỏ và Vịnh Aden có mối liên hệ trực tiếp với nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là hoạt động thương mại quốc tế và các chuỗi cung ứng lương thực, năng lượng.

Về phần mình, Đặc phái viên Grundberg thông báo kết quả các nỗ lực và cuộc tiếp xúc gần đây nhằm kiềm chế cuộc khủng hoảng, giảm căng thẳng và ngăn tình hình khu vực tiếp tục leo thang.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại Yemen gia tăng mạnh trong tháng 9, sau một thời gian tương đối yên ổn kể từ lệnh ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian năm 2022. Lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn hiện đã tiến dọc bờ biển Biển Đỏ và giao tranh với các lực lượng chính phủ được Saudi Arabia hậu thuẫn. Giao tranh gần đây cũng gia tăng tại khu vực tây nam Yemen, sau khi Houthi hồi đầu tháng giành quyền kiểm soát thành phố cảng chiến lược Mocha và đảo Mayyun ở eo biển Bab al-Mandab.