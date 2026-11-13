Ai Cập muốn mở rộng hợp tác sản xuất quốc phòng công nghệ cao với Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Ai Cập Salah Soliman Gomblat khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm an ninh, quốc phòng, đặc biệt là sản phẩm quốc phòng công nghệ cao, đồng thời cho biết sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu bộ tham dự Triển lãm Quốc phòng Việt Nam lần thứ 3 tại Hà Nội vào tháng 12/2026.

Thông tin trên được Bộ trưởng Gomblat đưa ra trong cuộc gặp và làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Nguyễn Nam Dương ngày 12/11 tại trụ sở Bộ Công nghiệp Quốc phòng Ai Cập ở Cairo.

Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về tình hình hợp tác quốc phòng song phương, nhất là từ khi Việt Nam và Ai Cập nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện vào tháng 8/2025, đồng thời thảo luận các lĩnh vực tiềm năng nhằm mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng.

Bộ trưởng Gomblat hoan nghênh kế hoạch của Việt Nam mở Văn phòng Tùy viên Quốc phòng tại Cairo trong thời gian tới. Ông cũng khẳng định việc đoàn Ai Cập tham dự triển lãm tại Hà Nội sẽ là hoạt động cụ thể nhằm triển khai các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước nhân chuyến thăm Ai Cập của Chủ tịch nước Việt Nam tháng 8/2025.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Nam Dương đã giới thiệu về Triển lãm Quốc phòng Việt Nam lần thứ 3 với chủ đề “Hòa bình, Hữu nghị, Hợp tác cùng Phát triển,” đồng thời nhắc lại lời mời Bộ Công nghiệp Quốc phòng Ai Cập tham dự sự kiện.

Bộ trưởng Salah Soliman Gomblat tiếp Đại sứ Nguyễn Nam Dương tại trụ sở Bộ Công nghiệp Quốc phòng Ai Cập. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập/TTXVN phát)

Bộ trưởng Gomblat bày tỏ mong muốn kết hợp chuyến công tác tại Việt Nam với các hoạt động thăm, làm việc tại một số cơ sở sản xuất quốc phòng, doanh nghiệp và tập đoàn công nghiệp của Việt Nam nhằm tìm hiểu năng lực, trao đổi kinh nghiệm và xác định các cơ hội hợp tác cụ thể.

Hai bên kỳ vọng các hoạt động này sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Ai Cập, đưa hợp tác quốc phòng song phương phát triển thiết thực và hiệu quả hơn./.