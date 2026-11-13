Ai Cập muốn hợp tác sản xuất quốc phòng công nghệ cao với Việt Nam

Bộ trưởng Salah Soliman Gomblat tiếp Đại sứ Nguyễn Nam Dương tại trụ sở Bộ Công nghiệp Quốc phòng Ai Cập. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập/TTXVN phát

Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Ai Cập Salah Soliman Gomblat cho biết sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu tham dự Triển lãm Quốc phòng Việt Nam lần thứ 3 tại Hà Nội vào tháng 12-2026.

Thông tin được ông Gomblat đưa ra trong cuộc gặp Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Nguyễn Nam Dương ngày 12-11 tại Cairo. Hai bên trao đổi về hợp tác quốc phòng song phương, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện vào tháng 8-2025, đồng thời thảo luận các cơ hội mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng.

Bộ trưởng Gomblat hoan nghênh kế hoạch Việt Nam mở Văn phòng Tùy viên Quốc phòng tại Cairo, đồng thời mong muốn kết hợp chuyến thăm Việt Nam với các hoạt động khảo sát, làm việc tại một số cơ sở sản xuất quốc phòng, doanh nghiệp và tập đoàn công nghiệp để tìm hiểu năng lực, trao đổi kinh nghiệm và xác định cơ hội hợp tác cụ thể.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Nam Dương giới thiệu Triển lãm Quốc phòng Việt Nam lần thứ 3 với chủ đề “Hòa bình, Hữu nghị, Hợp tác cùng Phát triển”, đồng thời nhắc lại lời mời Bộ Công nghiệp Quốc phòng Ai Cập tham dự sự kiện.

Hai bên kỳ vọng chuyến thăm và các hoạt động hợp tác sắp tới sẽ góp phần cụ thể hóa những thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Ai Cập, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.