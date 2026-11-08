Ai Cập mở lại Đại sứ quán tại Libya, phát tín hiệu ngoại giao mới

Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty (trái) hội đàm với Thủ tướng Libya Abdulhamid Dbeibah tại Tripoli ngày 7/11. (Nguồn: The Libya Observer)

Trong khuôn khổ chuyến thăm Libya, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã trực tiếp tham dự lễ khánh thành trụ sở Đại sứ quán tại Tripoli.

Về phía nước chủ nhà, chính phủ Libya đánh giá động thái này phản ánh những chuyển biến tích cực trong quan hệ song phương, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia Bắc Phi.

Cũng trong chuyến công du, người đứng đầu ngành ngoại giao Ai Cập đã hội đàm với Thủ tướng Libya Abdulhamid Dbeibah nhằm thúc đẩy hợp tác và tăng cường phối hợp trong các vấn đề cùng quan tâm.

Đáng chú ý, hai bên đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác y tế, hướng tới mở rộng trao đổi chuyên môn và củng cố liên kết giữa các cơ sở y tế.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Libya vẫn đối mặt tình trạng chia rẽ quyền lực kéo dài kể từ cuộc nổi dậy năm 2011, dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi.

Theo đó, quốc gia Bắc Phi hiện tồn tại hai trung tâm quyền lực đối địch, gồm chính phủ được Liên hợp quốc (LHQ) công nhận tại Tripoli và chính quyền miền Đông do lực lượng của Tướng Khalifa Haftar hậu thuẫn.

Trong khi đó, Ai Cập trước đây chủ yếu duy trì quan hệ và ủng hộ phe miền Đông Libya.

Chính vì vậy, quyết định khôi phục hiện diện ngoại giao tại Tripoli được xem là tín hiệu đáng chú ý trong chính sách đối ngoại của Cairo.

(theo Al Jazeera)