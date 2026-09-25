Ai Cập kêu gọi tăng cường hỗ trợ nhân đạo, mở đường phục hồi Gaza

Hệ thống y tế, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ thiết yếu ở Gaza đã chịu thiệt hại nghiêm trọng sau thời gian dài xung đột. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp bàn tròn cấp bộ trưởng về tiếp cận nhân đạo và chăm sóc sức khỏe tại Gaza, diễn ra bên lề khóa họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, ông Abdelatty nhấn mạnh yêu cầu duy trì dòng viện trợ nhân đạo và y tế ổn định tới người dân Gaza. Cuộc họp do Anh phối hợp với Jordan và Qatar tổ chức, với sự tham dự của các bộ trưởng ngoại giao, quan chức cấp cao cùng đại diện các tổ chức quốc tế và cơ quan nhân đạo.

Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, ông Abdelatty khẳng định Cairo tiếp tục triển khai các nỗ lực nhân đạo nhằm hỗ trợ người Palestine, đồng thời duy trì liên lạc với các bên liên quan để cải thiện tình hình tại vùng lãnh thổ này.

Ngoại trưởng Ai Cập cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm sự thống nhất lãnh thổ Palestine, duy trì sự kết nối về địa lý và chính trị giữa Dải Gaza và Bờ Tây, bao gồm Đông Jerusalem. Ông đồng thời kêu gọi tăng cường hỗ trợ các thể chế Palestine và tạo điều kiện để các cơ quan này thực hiện đầy đủ trách nhiệm, đồng thời duy trì vai trò trung tâm của các cơ quan Liên hợp quốc, đặc biệt là Cơ quan Liên hợp quốc cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA).

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận tình hình nhân đạo, y tế và thực địa tại Gaza, đồng thời tìm kiếm các giải pháp cụ thể nhằm chuyển những cam kết quốc tế thành hành động thiết thực, qua đó cải thiện điều kiện sống của người dân.

Các bên cũng trao đổi về việc hoàn tất những yêu cầu của giai đoạn đầu trong kế hoạch do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, thúc đẩy nhanh quá trình chuyển sang giai đoạn hai, đồng thời bảo đảm các bên thực hiện đầy đủ những cam kết đã đưa ra và củng cố lệnh ngừng bắn.

Một trong những trọng tâm được nhấn mạnh là bảo đảm hoạt động tiếp cận viện trợ nhân đạo và y tế an toàn, đầy đủ, bền vững và không bị cản trở. Các đại biểu kêu gọi tạo điều kiện cho hoạt động sơ tán y tế đối với bệnh nhân và người bị thương, đồng thời cho phép đưa vào Gaza thuốc men, vật tư và thiết bị cần thiết để duy trì hoạt động của bệnh viện và các cơ sở thiết yếu.

Trong bối cảnh mùa đông đang đến gần, cuộc họp cũng thảo luận các phương án chuẩn bị khẩn cấp nhằm đáp ứng những nhu cầu nhân đạo ngày càng lớn tại Gaza, nơi hệ thống y tế, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ thiết yếu đã chịu thiệt hại nghiêm trọng sau thời gian dài xung đột.

Những nỗ lực ngoại giao và nhân đạo nói trên diễn ra trong bối cảnh tình hình tại Gaza tiếp tục đặc biệt nghiêm trọng. Theo các nguồn tin, xung đột kể từ tháng 10-2023 đã khiến hàng chục nghìn người Palestine thiệt mạng và bị thương, đồng thời gây thiệt hại lớn đối với cơ sở hạ tầng của vùng lãnh thổ này.

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