Ai Cập kêu gọi giải pháp chính trị cho xung đột Saudi Arabia-Houthi

Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Ngày 22/10, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty kêu gọi các bên tìm kiếm mọi hướng đi nhằm đạt được giải pháp chính trị cho xung đột giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi tại Yemen. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Abdelatty tái khẳng định sự đoàn kết của Ai Cập với Saudi Arabia, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm kiếm giải pháp bảo đảm rút hoàn toàn khỏi các vùng lãnh thổ mới bị chiếm đóng gần đây.

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres lên án các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào các mục tiêu dân sự tại Saudi Arabia, gọi đây là những hành động “hoàn toàn không thể chấp nhận được”. Ông Guterres cảnh báo các cuộc tấn công đang làm gia tăng căng thẳng khu vực, gây đau khổ cho dân thường, trong khi hàng trăm nghìn người tại Yemen phải rời bỏ nhà cửa và nhu cầu nhân đạo ngày càng tăng.

Căng thẳng leo thang sau khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài nhiều năm tại Yemen đổ vỡ hồi tháng 7 vừa qua. Đến tháng 9, lực lượng Houthi mở chiến dịch tấn công quy mô lớn, chiếm giữ một số vị trí chiến lược ven Biển Đỏ. Trong tháng 10, lực lượng này liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu tại Saudi Arabia, trong đó có sân bay và cơ sở dầu mỏ. Riyadh đáp trả bằng các cuộc không kích nhằm vào những khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen.

Trong diễn biến mới nhất, lực lượng vũ trang Yemen tuyên bố đã tấn công trụ sở Bộ Quốc phòng Saudi Arabia tại thủ đô Riyadh. Cơ sở của Tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco tại Yanbu cũng bị nhắm mục tiêu, trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng trọng yếu của Saudi Arabia tiếp diễn.