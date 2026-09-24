Ai Cập, Hy Lạp và Síp tăng cường hợp tác quốc phòng, ứng phó thách thức chung

Tại cuộc họp ngày 23/9, Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Ashraf Salem Zaher nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự phối hợp giữa ba nước, đồng thời phát huy những kết quả đạt được từ cơ chế hợp tác ba bên trước đây nhằm phục vụ lợi ích chung và đóng góp vào an ninh, ổn định khu vực.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Nikos Dendias đánh giá cuộc họp có ý nghĩa trong việc định hình tương lai hợp tác giữa lực lượng vũ trang ba nước, đồng thời khẳng định sự cần thiết của việc tăng cường hợp tác quân sự chung trên cơ sở tôn trọng các công ước và luật pháp quốc tế.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Síp Vasilis Palmas cho biết cuộc họp lần này tiếp nối hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa lãnh đạo Ai Cập, Hy Lạp và Síp, được tổ chức tại thành phố ven biển Alamein của Ai Cập hồi đầu tháng này. Ông nhấn mạnh nhu cầu tăng cường phối hợp trong bối cảnh khu vực đang đối mặt với những thách thức và biến động nhanh chóng.

Kết thúc cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng ba nước đã ký tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh, phối hợp ứng phó các thách thức chung, đồng thời hỗ trợ các nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định tại Đông Địa Trung Hải.

Theo giới quan sát, việc duy trì cơ chế hợp tác ba bên cho thấy Ai Cập, Hy Lạp và Síp đang coi trọng vai trò của sự phối hợp khu vực trong bối cảnh môi trường an ninh Đông Địa Trung Hải tiếp tục biến động. Cùng với hợp tác quốc phòng, cơ chế này tạo nền tảng để ba nước tăng cường tham vấn và phối hợp chính sách, qua đó góp phần củng cố cấu trúc an ninh và thúc đẩy ổn định lâu dài trong khu vực.