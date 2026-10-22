Ai Cập: Gói vay tới 566 triệu USD cho điện mặt trời và lưu trữ

Ngày 20/10, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) công bố tham gia thu xếp gói tài trợ nợ có tổng giá trị lên tới 566 triệu USD cho dự án điện mặt trời Nefer Menya tại tỉnh Minya, Ai Cập. Đây được kỳ vọng trở thành nhà máy điện mặt trời có công suất lớn nhất tại Ai Cập và châu Phi.

Dự án do Nefer Menya for Renewable Energy S.A.E. triển khai, doanh nghiệp dự án thuộc sở hữu của Infinity Power và HAU Energy B.V. Công trình có công suất phát điện mặt trời 1,2 GW, kết hợp hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) dung lượng 600 MWh.

Trong tổng gói tài trợ, EBRD thu xếp khoản vay lên tới 265 triệu USD, bao gồm 160 triệu USD từ nguồn vốn của ngân hàng, 75 triệu USD huy động từ Bank of Jordan và tối đa 30 triệu USD vốn vay ưu đãi từ Quỹ Công nghệ sạch (CTF), thuộc Quỹ Đầu tư Khí hậu (CIF).

Phần tài trợ còn lại có sự tham gia của các định chế tài chính phát triển quốc tế, gồm DEG của Đức, FMO của Hà Lan và Proparco của Pháp. Cơ cấu này cho thấy vai trò của nguồn vốn quốc tế trong việc triển khai những dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn.

EBRD tham gia thu xếp gói tài trợ lên tới 566 triệu USD cho dự án điện mặt trời 1,2 GW kết hợp hệ thống pin lưu trữ 600 MWh tại Ai Cập. Nguồn EBRD

Điểm đáng chú ý của dự án là việc tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng ngay tại nhà máy điện mặt trời. Theo EBRD, lượng điện được tạo ra vào ban ngày có thể được lưu trữ để cung cấp trong những khung giờ nhu cầu tăng cao sau khi mặt trời lặn, qua đó góp phần ổn định và nâng cao độ tin cậy của lưới điện.

Sản lượng điện từ dự án sẽ được bán cho Công ty Truyền tải Điện Ai Cập (Egyptian Electricity Transmission Company) thông qua hợp đồng mua bán điện (PPA) có thời hạn 25 năm. Cơ chế hợp đồng dài hạn tạo nền tảng doanh thu cho dự án, đồng thời hỗ trợ việc huy động các khoản vay phục vụ đầu tư hạ tầng năng lượng.

EBRD ước tính khi đi vào hoạt động, dự án có thể cung cấp điện cho hơn 1,4 triệu hộ gia đình và giúp tránh phát thải hơn 1,5 triệu tấn CO2 mỗi năm. Đây là các tác động dự kiến, chưa phải kết quả vận hành thực tế.

Dự án cũng nằm trong định hướng của sáng kiến Nexus of Water, Food and Energy (NWFE) tại Ai Cập, với mục tiêu thúc đẩy phát triển 10 GW công suất năng lượng tái tạo từ khu vực tư nhân, đồng thời cắt giảm 5 GW công suất phát điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch kém hiệu quả.

Bên cạnh nguồn vốn xây dựng, Quỹ Công nghệ sạch còn hỗ trợ các chương trình đào tạo kỹ năng xanh cho lao động trẻ tại Minya, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Việc huy động vốn cho Nefer Menya cho thấy xu hướng kết hợp điện mặt trời, lưu trữ năng lượng và hợp đồng mua bán điện dài hạn trong phát triển hạ tầng điện sạch. Đây cũng là mô hình đáng tham khảo đối với các thị trường đang mở rộng năng lượng tái tạo như Việt Nam, đặc biệt trong bài toán huy động vốn, phát triển hệ thống lưu trữ và bảo đảm khả năng cung ứng điện.

Tuy nhiên, khoản tài trợ lên tới 566 triệu USD được EBRD công bố là quy mô gói tài trợ nợ, không đồng nghĩa toàn bộ nguồn vốn đã được giải ngân hoặc dự án đã đưa vào vận hành thương mại.