Nguồn: globallawexperts.com

Đơn giản hóa thủ tục thành lập, quản trị và tổ chức doanh nghiệp

Ngày 25/11/2026, Chính phủ Ai Cập công bố gói sửa đổi 48 nội dung trong quy định hướng dẫn Luật Doanh nghiệp số 159 năm 1981, liên quan đến hơn 45 điều. Đây là đợt điều chỉnh lớn nhất đối với các quy định hướng dẫn luật này kể từ khi ban hành. Các sửa đổi do Bộ Đầu tư và ngoại thương xây dựng trên cơ sở khuyến nghị tại Diễn đàn Ai Cập 2026, nhằm giảm thời gian và chi phí trong quá trình thành lập, vận hành, huy động vốn và mở rộng doanh nghiệp.

Bên cạnh sửa đổi quy định hướng dẫn Luật Doanh nghiệp, gói cải cách còn bao gồm 3 nhóm quy định bổ sung về quy trình định giá, thỏa thuận giữa cổ đông và thoả thuận đối tác, cũng như hợp đồng tài trợ có khả năng chuyển đổi thành vốn cổ phần. Bộ trưởng Đầu tư và ngoại thương Mohamed Farid cho biết, các nội dung này hướng tới điều chỉnh toàn bộ vòng đời hoạt động của doanh nghiệp, từ thành lập, huy động vốn đến mở rộng kinh doanh, tạo cơ sở pháp lý cho doanh nghiệp tiếp cận các phương thức tài chính và giao dịch linh hoạt hơn.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là cơ chế định giá tài sản góp vốn. Theo đề xuất, tài sản góp vốn bằng hiện vật sẽ do các chuyên gia được công nhận thực hiện định giá, trong khi Tổng cục Đầu tư (GAFI) chỉ kiểm tra phương pháp định giá. Thời hạn xem xét của hội đồng thẩm định cũng được rút từ 60 ngày xuống còn 30 ngày, qua đó giảm thời gian xử lý thủ tục liên quan đến góp vốn bằng tài sản.

Gói cải cách đồng thời tạo điều kiện cho khoảng 1,2 triệu hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp mà vẫn được giữ nguyên mã số đăng ký thương mại và lịch sử hoạt động. Quy định này nhằm đơn giản hóa quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, hạn chế các thủ tục đăng ký lại và tạo thuận lợi cho các chủ thể kinh doanh khi chuyển sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực quản trị, doanh nghiệp được đề xuất tổ chức biểu quyết điện tử từ xa tại các cuộc họp đại hội đồng, giúp cổ đông tham gia biểu quyết mà không nhất thiết phải có mặt trực tiếp. Thời hạn thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần của cổ đông hiện hữu cũng được rút từ một tháng xuống còn 15 ngày, nhằm đẩy nhanh quá trình phát hành cổ phần và huy động vốn.

Mở rộng phương thức huy động vốn, tăng khả năng tiếp cận tài chính

Các sửa đổi cũng tập trung đa dạng hóa công cụ huy động vốn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn tài chính phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Theo nội dung được truyền thông Ai Cập dẫn từ bản trình bày của Bộ Đầu tư và ngoại thương, doanh nghiệp có thể phát hành cổ phần ưu đãi ngay từ thời điểm thành lập, qua đó bổ sung lựa chọn về cơ cấu vốn và quyền lợi cổ đông.

Đối với doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp, du lịch, nông nghiệp và năng lượng tái tạo, gói cải cách đề xuất cho phép phát hành trái phiếu trước khi hoàn tất thanh toán toàn bộ vốn. Quy định này hướng tới mở rộng khả năng huy động vốn của doanh nghiệp trong các lĩnh vực được xác định, bổ sung nguồn tài chính bên cạnh các hình thức vốn truyền thống.

Một nội dung khác là thiết lập sổ đăng ký hợp đồng tài trợ có khả năng chuyển đổi thành vốn cổ phần tại GAFI. Các hợp đồng này cho phép khoản tài trợ được chuyển đổi thành cổ phần theo điều kiện thỏa thuận. Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp, mức phí đăng ký loại hợp đồng này được đề xuất giảm 50%, nhằm giảm chi phí tiếp cận công cụ tài chính. Các báo cáo cũng đề cập đến việc giảm mức đăng ký mua tối thiểu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng xuống còn 50% và bãi bỏ yêu cầu dành 49% số cổ phần chào bán cho người Ai Cập.

Thủ tướng Mostafa Madbouly cho biết, gói cải cách xuất phát từ các đề xuất của khu vực tư nhân, nhằm tạo ra những thay đổi thực chất trong trải nghiệm của nhà đầu tư, thay vì chỉ điều chỉnh văn bản hoặc thủ tục hành chính.

Các sửa đổi quy định hướng dẫn Luật Doanh nghiệp là một trong những cải cách Ai Cập đang triển khai nhằm tăng cường vai trò của khu vực tư nhân trong nền kinh tế. Nước này đồng thời đang chuẩn bị xây dựng Luật Doanh nghiệp thống nhất và khuôn khổ mới về thương mại quốc tế. Tuy nhiên, tại thời điểm công bố, Chính phủ chưa thông báo thời điểm chính thức có hiệu lực của gói sửa đổi.