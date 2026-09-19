Ai Cập đặt mục tiêu phổ cập AI tới 1 triệu người mỗi năm

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Bộ Truyền thông và Công nghệ thông tin Ai Cập cùng Intel đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) về chương trình nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực AI cho người dân. Nội dung đào tạo được cung cấp trên các nền tảng số, hướng tới nhiều nhóm đối tượng trong xã hội.

Một nội dung quan trọng của thỏa thuận là chương trình đào tạo 1 triệu người mỗi năm trong 3 năm về những khái niệm cơ bản của AI, đi kèm kiến thức về sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm và xây dựng niềm tin số. Hai bên cũng đặt mục tiêu đào tạo 1.500 giảng viên được chứng nhận, với 500 người mỗi năm, để mở rộng khả năng truyền đạt kiến thức tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trong nước.

Bộ trưởng Truyền thông và Công nghệ thông tin Ai Cập Raafat Hindi cho rằng AI đang trở thành yếu tố quan trọng đối với năng lực cạnh tranh kinh tế, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ công. Ông nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm và trang bị các kỹ năng cần thiết là một phần trong quá trình chuyển đổi số của Ai Cập.

Thỏa thuận với Intel được triển khai trong khuôn khổ Chiến lược AI quốc gia lần thứ hai của Ai Cập giai đoạn 2025-2030, nhằm mở rộng ứng dụng AI và tăng cường tác động kinh tế, xã hội của công nghệ này. Ở giai đoạn đầu, hai bên sẽ triển khai chương trình “AI for Citizens” (tạm dịch: AI vì cộng đồng) của Intel, tập trung đơn giản hóa các khái niệm về AI và giới thiệu những ứng dụng thực tế của công nghệ. Chương trình “Digital Trust for All” (Niềm tin số cho tất cả mọi người) hướng tới nâng cao nhận thức về sử dụng công nghệ an toàn và có trách nhiệm.

Các chương trình được thiết kế cho nhiều nhóm đối tượng, gồm trẻ em, thanh niên, học sinh các trường kỹ thuật, sinh viên đại học, người lao động cần nâng cao hoặc đào tạo lại kỹ năng, người tìm việc và các nhà quản lý, lãnh đạo trong khu vực công. Nội dung bao gồm kỹ năng AI cơ bản, tư duy đổi mới, chuẩn bị cho thị trường lao động, nâng cao và đào tạo lại kỹ năng cho người lao động, cũng như ứng dụng công nghệ mới trong hỗ trợ quá trình ra quyết định.

Bên cạnh đào tạo đại chúng, hai bên sẽ tổ chức các hội thảo kỹ thuật về điện toán và hạ tầng AI của Intel, đồng thời hỗ trợ những học viên xuất sắc tham gia cuộc thi hackathon AI thường niên.

Theo báo Al-Ahram, chương trình trên được triển khai trong bối cảnh Ai Cập đẩy mạnh chuyển đổi số và thu hút đầu tư vào AI và các trung tâm dữ liệu. Chiến lược AI quốc gia của nước này đặt mục tiêu phát triển nguồn nhân lực AI và gia tăng đóng góp của lĩnh vực này cho nền kinh tế.

Đã có 500.000 người Ai Cập được đào tạo kỹ năng số trong tài khóa 2024/25, tăng mạnh so với khoảng 4.000 người trong tài khóa 2018/19. Xuất khẩu kỹ thuật số của Ai Cập đạt 7,4 tỷ USD năm 2025, so với 3,3 tỷ USD năm 2018.