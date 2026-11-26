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Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy tài xế mất kiểm soát tay lái, khiến xe bồn chở xăng dầu đâm vào dải phân cách bê tông, phát nổ và bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang nhiều phương tiện đang lưu thông trên đường.

Bộ Y tế Ai Cập đã huy động 39 xe cứu thương tham gia công tác cứu hộ. Toàn bộ những người bị thương được chuyển đến 3 bệnh viện trong khu vực để điều trị.

Cơ quan công tố Ai Cập đã yêu cầu các đơn vị an ninh tiến hành điều tra, đồng thời cử chuyên gia pháp y khám nghiệm hiện trường nhằm xác định nguyên nhân vụ tai nạn và đánh giá mức độ thiệt hại. Các công tố viên cũng tiến hành lấy lời khai của những người sống sót.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đã chỉ đạo các cơ quan chức năng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho những người bị thương và gia đình các nạn nhân, nhanh chóng khắc phục hậu quả, khôi phục giao thông và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân.