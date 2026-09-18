Ai Cập cấm trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội

Trong đó, các nền tảng mạng xã hội bị cấm lập tài khoản cá nhân độc lập đối với trẻ dưới 13 tuổi và bắt buộc kích hoạt Chế độ an toàn đối với người dùng từ 13 đến dưới 15 tuổi.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, các nền tảng không được phép cung cấp tài khoản cá nhân độc lập cho trẻ em dưới 13 tuổi. Đối với trẻ từ 13 đến dưới 15 tuổi, các nền tảng có thể cho phép lập tài khoản nhưng phải tự động kích hoạt Chế độ an toàn và không cho phép trẻ tự vô hiệu hóa tính năng này.

Bên cạnh đó, các nền tảng phải áp dụng các biện pháp phù hợp để xác minh độ tuổi người dùng, ngăn chặn việc người dùng tìm cách vượt qua giới hạn độ tuổi, tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân và hạn chế lượng dữ liệu thu thập cho mục đích xác minh.

Quyết định cũng yêu cầu rà soát các tài khoản hiện có và thực hiện biện pháp cần thiết đối với những tài khoản được xác định hoặc có cơ sở hợp lý cho rằng thuộc về người dùng dưới 15 tuổi, đồng thời cung cấp cơ chế khiếu nại và điều chỉnh độ tuổi trong trường hợp có sai sót. Các nền tảng có 3 tháng để thực hiện các yêu cầu và phải trình kế hoạch triển khai trong vòng 30 ngày kể từ khi được thông báo.

Chủ tịch SCMR Khaled Abdel Aziz nhấn mạnh bảo vệ trẻ em trong môi trường số là trách nhiệm chung của Nhà nước, gia đình, xã hội và các nền tảng kỹ thuật số. Ông cho biết các biện pháp mới nhằm giúp trẻ tiếp cận công nghệ trong môi trường an toàn, phù hợp với lứa tuổi và tránh các nguy cơ như nội dung độc hại, bóc lột, bắt nạt, quấy rối và tống tiền.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia đang siết chặt quản lý để bảo vệ trẻ em trên môi trường số. Ngày 16/9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội và chỉ cho phép tiếp cận có giới hạn, có giám sát cho đến 15 tuổi.