Ai Cập cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội

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Ngày 17.9, Hội đồng Tối cao về Quy định Truyền thông Ai Cập (SCMR) và Cơ quan Quản lý Viễn thông Quốc gia (NTRA) công bố quyết định chung yêu cầu các nền tảng mạng xã hội tăng cường bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên dưới 15 tuổi.

Theo đó, các nền tảng mạng xã hội không được phép tạo, kích hoạt hoặc cung cấp tài khoản cá nhân độc lập cho trẻ em dưới 13 tuổi dưới mọi hình thức.

Đối với nhóm tuổi từ 13 đến dưới 15 tuổi, các nền tảng có thể cho phép lập tài khoản nhưng phải tự động kích hoạt chế độ an toàn. Đặc biệt, người dùng trong độ tuổi này không được phép tự ý vô hiệu hóa hay tắt tính năng an toàn này cho đến khi đủ 15 tuổi.

Bên cạnh đó, các nền tảng phải áp dụng các biện pháp phù hợp để xác minh độ tuổi người dùng, ngăn chặn việc người dùng tìm cách vượt qua giới hạn độ tuổi, tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân và hạn chế lượng dữ liệu thu thập cho mục đích xác minh.

Quyết định cũng yêu cầu các nền tảng tiến hành rà soát các tài khoản hiện có để thực hiện biện pháp cần thiết đối với những tài khoản thuộc về người dùng dưới 15 tuổi. Đi kèm với đó là yêu cầu phải cung cấp cơ chế khiếu nại rõ ràng để điều chỉnh độ tuổi nếu xảy ra sai sót.

Về lộ trình thực hiện, các nền tảng có 3 tháng để thực hiện các yêu cầu và phải trình kế hoạch triển khai trong vòng 30 ngày kể từ khi được thông báo.

Chủ tịch SCMR Khaled Abdel Aziz nhấn mạnh rằng việc bảo vệ trẻ em trong môi trường số là trách nhiệm chung của Nhà nước, gia đình, xã hội và các nền tảng kỹ thuật số.

Ông cho biết các biện pháp này giúp trẻ tiếp cận công nghệ an toàn, phù hợp với lứa tuổi, tránh khỏi các nguy cơ như nội dung độc hại, bóc lột, bắt nạt, quấy rối và tống tiền.

Động thái của Ai Cập diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia đang đẩy mạnh siết chặt quản lý không gian mạng để bảo vệ trẻ em. Trước đó, ngày 16.9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ cấm trẻ dưới 13 tuổi dùng mạng xã hội và chỉ cho phép tiếp cận có giới hạn, giám sát cho đến năm 15 tuổi.