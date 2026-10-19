Ai Cập cam kết hỗ trợ Saudi Arabia đối phó Houthi

Các tay súng thuộc lực lượng Houthi di chuyển ở Sanaa (Yemen). Ảnh: AP

Riyadh đang kêu gọi các đồng minh hỗ trợ sau khi lực lượng Houthi thực hiện những cuộc tấn công vào các sân bay và cơ sở dầu mỏ ở Saudi Arabia, nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của nước này tại Yemen. Nhóm vũ trang Houthi yêu cầu Saudi Arabia dỡ bỏ lệnh phong tỏa các sân bay và cảng biển tại Yemen, gọi hành động của nhóm là sự đáp trả theo nguyên tắc “ăn miếng trả miếng”.

Hội đồng Quốc phòng Quốc gia Ai Cập, dưới sự chủ trì của Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi, đã công bố quyết định này vào hôm 18-10 - một ngày sau khi ông tìm kiếm sự cho phép từ Quốc hội để triển khai binh sĩ và khí tài quân sự ra nước ngoài. Hội đồng cam kết cung cấp “mọi hình thức hỗ trợ có thể” để giúp Saudi Arabia bảo vệ an ninh, nhưng không nêu rõ Ai Cập sẽ hỗ trợ như thế nào.

Động thái trên được Ai Cập đưa ra trong bối cảnh xung đột ngày càng leo thang giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi tại Yemen. Ông Mohamed Abdulsalam, Trưởng đoàn đàm phán của lực lượng Houthi, đã đổ lỗi cho Riyadh về sự leo thang xung đột, đồng thời cáo buộc nước này cản trở các nỗ lực hòa giải. Ông cho biết Oman đã đề xuất một lệnh ngừng bắn kéo dài 5 ngày nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán, đồng thời cho biết thêm rằng Houthi đồng ý chấm dứt các cuộc tấn công nếu Saudi Arabia đáp ứng một số yêu cầu nhân đạo.

Trong khi đó, một nhà ngoại giao Saudi Arabia tuần trước lại đưa ra thông tin khác biệt, cho biết vương quốc này từng đề xuất tổ chức đàm phán tại Oman vào tháng 7 để giải quyết những bất đồng, nhưng phía Houthi từ chối tham gia.

Theo RT