Ai Cập kêu gọi các nhóm chuyên gia công nghệ thông tin và công ty khởi nghiệp phát triển giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) cho các nhu cầu thực tế của lĩnh vực tài chính công, biến các thách thức của khu vực công thành cơ hội cho hệ sinh thái công nghệ trong nước.

Sự phát triển nhanh chóng của AI đang tác động tới nhiều lĩnh vực. Ảnh tạo bởi AI

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Bộ trưởng Tài chính Ahmed Kouchouk và Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Raafat Hendy vừa công bố sáng kiến chung nhằm giúp doanh nhân và startup khai thác AI trong phát triển dịch vụ chính phủ. Sáng kiến hướng tới biến các ý tưởng sáng tạo thành giải pháp thiết thực, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính phủ và cải thiện chất lượng dịch vụ cho người dân và nhà đầu tư. Sáng kiến được triển khai qua chương trình "Impact Hackathon", do Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cơ quan Phát triển Công nghiệp Công nghệ Thông tin (ITIDA) tổ chức.

Chương trình đặt ra 4 thách thức xuất phát từ yêu cầu cụ thể của Bộ Tài chính, thay vì tập trung vào các khái niệm lý thuyết. Thách thức thứ nhất là phát triển các ứng dụng thông minh giúp người nộp thuế và nhà đầu tư tận dụng các gói hỗ trợ thuế. Thách thức thứ hai là sử dụng AI kết hợp dữ liệu bất động sản, địa lý và đô thị để định giá tài sản chính xác hơn. Thách thức thứ ba là phân tích kinh tế, tài chính nhằm giúp nhà hoạch định chính sách nhận diện rủi ro và cơ hội. Thách thức thứ tư là cải thiện công tác truyền thông và tương tác của chính phủ trên mạng xã hội thông qua dự án "Media 360".

Các dự án thắng cuộc sẽ nhận giải thưởng tiền mặt, đồng thời có cơ hội ký hợp đồng triển khai những giải pháp được lựa chọn. Điều này mở ra cơ hội kinh doanh cho các nhà phát triển và doanh nghiệp mới nổi có năng lực đáp ứng yêu cầu từ phía chính phủ. Cuộc thi không chỉ dành cho các startup đã có tên tuổi mà còn chào đón các chuyên gia CNTT, nhà đổi mới độc lập và doanh nhân.

Hai bộ sẽ phối hợp với ITIDA, thông qua Trung tâm Năng lực Kỹ thuật Phần mềm (SECC) trực thuộc cơ quan này, để đánh giá các dự án và giải pháp được gửi đến.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Yasser Sobhi cho biết các hệ thống kỹ thuật số mà Bộ triển khai trong những năm gần đây đã góp phần đáng kể vào việc cải thiện quản lý tài chính công. Theo ông, việc tích hợp AI vào quy trình ra quyết định và cung cấp dịch vụ sẽ là bước tiến xa hơn để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Giám đốc điều hành ITIDA Ahmed Elzaher nhấn mạnh giá trị thực sự của AI nằm ở việc biến ý tưởng đổi mới thành các giải pháp, ứng dụng mang lại tác động hữu hình. Ông cho biết ITIDA cam kết kết nối tài năng công nghệ và startup Ai Cập với những thách thức của thế giới thực, qua đó, thúc đẩy ứng dụng AI và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thư ký thường trực Bộ Tài chính Ahmed Abdel Razek đã nêu rõ 4 thách thức chính, bao gồm định giá tài sản thông minh, tạo thuận lợi trong lĩnh vực thuế, phân tích kinh tế-tài chính và tăng cường tương tác của chính phủ trên mạng xã hội bằng công nghệ AI.

Theo các nhà tổ chức, sáng kiến này cũng cho thấy nhu cầu từ khu vực công có thể trở thành kênh bổ sung cho hoạt động đổi mới sáng tạo và phát triển kinh doanh, đặc biệt với các công ty mới nổi đang tìm cơ hội chứng minh năng lực và phát triển các giải pháp có tính ứng dụng thực tiễn.