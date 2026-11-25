Công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) Artex đã bị hacker chiếm dụng để hỗ trợ triển khai các cuộc tấn công mạng trên toàn cầu. Ảnh: Reuters

Theo cảnh báo của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 13/11, công cụ AI Artex, vốn được phát triển để hỗ trợ kiểm thử khả năng phòng thủ mạng, đã bị các đối tượng xấu lợi dụng nhằm tự động hóa nhiều giai đoạn của các cuộc xâm nhập, từ thu thập thông tin đến đánh cắp dữ liệu. Đáng chú ý, trong một số trường hợp, hacker có thể giành quyền truy cập cấp cao vào hệ thống máy tính của nạn nhân chỉ trong chưa đầy ba giờ.

Vụ việc đặt ra những lo ngại mới về nguy cơ AI bị sử dụng sai mục đích, nhất là khi các công cụ mã nguồn mở ngày càng phổ biến và có khả năng kết hợp nhiều mô hình AI khác nhau để thực hiện những nhiệm vụ phức tạp mà không cần nhiều sự can thiệp của con người.

AI BIẾN CÔNG CỤ KIỂM THỬ THÀNH PHƯƠNG TIỆN TẤN CÔNG

Artex là công cụ an ninh mạng được kỹ sư người Trung Quốc Li Puhua phát hành trên nền tảng chia sẻ mã nguồn GitHub vào tháng 7. Ban đầu, công cụ này được thiết kế để giúp các tổ chức đánh giá mức độ an toàn của hệ thống máy tính thông qua việc mô phỏng các cuộc tấn công mạng.

Với đặc tính mã nguồn mở, Artex cho phép người dùng tự do truy cập, chỉnh sửa và sử dụng. Tuy nhiên, chính khả năng tiếp cận rộng rãi này đã tạo điều kiện để công cụ bị các đối tượng xấu khai thác.

Sau khi bị xác định có liên quan đến làn sóng tấn công nhằm vào các ngân hàng Hàn Quốc, nhà phát triển Li Puhua thông báo trong tháng 10 rằng dự án sẽ chuyển sang mô hình mã nguồn đóng do tình trạng lạm dụng công cụ. Dù vậy, nhiều phiên bản Artex đã được sao chép và phát tán trên Internet trước đó, khiến hacker vẫn có thể tiếp tục tiếp cận.

Theo ông Matthias Yeo, Giám đốc điều hành CyberXCenter, Artex không phải là một mô hình AI độc lập mà là nền tảng kết nối nhiều mô hình AI như Claude, DeepSeek, GPT và Kimi với các công cụ kiểm thử an ninh mạng. Nhờ cấu trúc này, năng lực của Artex có thể tiếp tục được mở rộng khi những mô hình AI tích hợp được nâng cấp.

Điểm khác biệt đáng chú ý của Artex so với các công cụ hỗ trợ tấn công mạng trước đây nằm ở mức độ tự động hóa. Nếu trước đây hacker thường phải trực tiếp yêu cầu AI viết mã độc, tạo email lừa đảo hoặc phân tích dữ liệu đánh cắp được, Artex có thể đảm nhận phần lớn những công việc này.

Người sử dụng chỉ cần nhập một chỉ dẫn ban đầu bằng ngôn ngữ tự nhiên. Công cụ sẽ tự xác định các bước tiếp theo và triển khai mà không cần giám sát liên tục. Quá trình này diễn ra với tốc độ xử lý của máy tính, vượt xa khả năng thực hiện thủ công của con người.

Ông Gareth Cox, Phó Chủ tịch phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Nhật Bản của Horizon3, nhận định những công cụ như Artex đang giúp tự động hóa nhiều giai đoạn của một cuộc tấn công mạng, giảm đáng kể công sức và yêu cầu về kỹ năng đối với người thực hiện.

Trong khi đó, ông Shaun Williams, Giám đốc cấp cao phụ trách tình báo khách hàng của SentinelOne, cho rằng sự phổ biến của các công cụ AI như Artex cho phép hacker tìm kiếm và khai thác lỗ hổng trên các thiết bị kết nối Internet nhanh hơn, hiệu quả hơn, với chi phí thấp hơn và ít đòi hỏi chuyên môn hơn trước đây.

Đáng chú ý, đây không nhất thiết là những phương thức tấn công hoàn toàn mới. Thay đổi lớn nằm ở tốc độ, quy mô và khả năng tự động hóa, khiến những kỹ thuật vốn đã tồn tại trở nên nguy hiểm hơn khi được triển khai trên diện rộng.

HÀNG TRĂM TỔ CHỨC TRỞ THÀNH MỤC TIÊU, NGUY CƠ LAN RỘNG

Theo Microsoft, nhóm tin tặc Storm-0940 đã sử dụng Artex trong tháng 9 để tự động hóa các cuộc tấn công nhằm vào hàng trăm tổ chức trên toàn cầu, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong một trường hợp, đối tượng tấn công giành được quyền truy cập cấp cao vào hạ tầng điện toán đám mây của một tổ chức chỉ trong chưa đầy ba giờ.

Công ty an ninh mạng CrowdStrike cũng xác định nhóm tin tặc Vapor Panda đã sử dụng Artex để tấn công hơn 200 tổ chức trên thế giới. Các mục tiêu bao gồm bộ ngoại giao tại Mỹ Latinh, châu Âu, châu Á và Trung Đông; những tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn, quốc phòng và nghiên cứu chính sách tại Mỹ; cùng các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông ở nhiều khu vực.

Tại châu Á, Artex bị cho là có liên quan đến các cuộc tấn công nhằm vào bảy tổ chức tài chính Hàn Quốc, khiến dữ liệu cá nhân của khoảng 67.000 người bị đánh cắp. Tại Nhật Bản, công ty GMO Cybersecurity by Ierae ghi nhận những dấu hiệu cho thấy công cụ này được sử dụng trong một loạt vụ tấn công ảnh hưởng đến khoảng 80 doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Artex không phải nguyên nhân duy nhất đứng sau làn sóng tấn công mạng gia tăng. Theo ông Yeo, phạm vi các hệ thống có thể trở thành mục tiêu đang mở rộng nhanh chóng do các tổ chức ngày càng phụ thuộc vào nhiều nền tảng và thiết bị kết nối với nhau.

Cùng với đó, AI làm giảm đáng kể rào cản gia nhập đối với những đối tượng muốn thực hiện tấn công mạng. Nếu trước đây các tổ chức có thể có thời gian phát hiện và khắc phục lỗ hổng, thì hiện nay hacker có thể sử dụng AI để tìm ra những điểm yếu nhanh hơn tốc độ phản ứng của bộ phận bảo mật.

Một vấn đề khác là sự bất cân xứng giữa bên tấn công và bên phòng thủ. Các tổ chức bảo vệ hệ thống phải cân nhắc nhiều yếu tố như quy định bảo vệ dữ liệu, nguy cơ cảnh báo sai hoặc bỏ sót mối đe dọa khi sử dụng AI. Trong khi đó, hacker có thể nhanh chóng tận dụng công cụ mới mà không phải chịu những ràng buộc tương tự về quy trình và quản trị.

Ngày 12/11, Palo Alto Networks cũng cảnh báo một công cụ kiểm thử an ninh mạng mã nguồn mở khác mang tên Cairn đã được kết hợp với các mô hình AI để tự động tấn công ít nhất 19 tổ chức, trong đó có một số tổ chức tại Bắc Mỹ.

Những diễn biến này cho thấy rủi ro không chỉ giới hạn ở một công cụ cụ thể. Khi nhiều công cụ AI có khả năng tự động hóa được phát triển và phổ biến, các tổ chức phải đối mặt với môi trường đe dọa phức tạp hơn, trong đó tốc độ khai thác lỗ hổng ngày càng trở thành yếu tố quyết định.

SINGAPORE VÀ BÀI TOÁN PHÒNG THỦ TRƯỚC LÀN SÓNG AI

Hiện chưa ghi nhận tổ chức nào tại Singapore trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công sử dụng Artex. Tuy nhiên, theo ông Yeo, quốc gia này cần nghiêm túc đánh giá mối đe dọa từ Artex và những công cụ tương tự.

Với nền kinh tế có mức độ kết nối cao và phụ thuộc lớn vào công nghệ số, Singapore có nhiều lĩnh vực dễ bị ảnh hưởng nếu xảy ra sự cố an ninh mạng. Các tổ chức tài chính, mạng viễn thông, dịch vụ công và cơ sở hạ tầng thiết yếu đều vận hành dựa trên những hệ thống kỹ thuật số có tính liên kết chặt chẽ.

Đáng chú ý, nguy cơ không chỉ tập trung ở các tập đoàn lớn hay cơ quan chính phủ. Những nhà cung cấp quy mô nhỏ và đơn vị dịch vụ bên thứ ba cũng có thể trở thành điểm xâm nhập để hacker tiếp cận hệ thống của các tổ chức lớn hơn.

Đây là vấn đề có ý nghĩa rộng hơn đối với các nền kinh tế đang đẩy mạnh chuyển đổi số. Khi hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ ngày càng phụ thuộc vào hệ sinh thái số, mức độ an toàn của toàn bộ chuỗi kết nối trở thành yếu tố quan trọng, thay vì chỉ tập trung bảo vệ hệ thống công nghệ thông tin nội bộ.

Trước nguy cơ này, nhiều tổ chức đang cân nhắc sử dụng AI để tăng cường phòng thủ, nhằm theo kịp tốc độ của các cuộc tấn công được tự động hóa. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc ứng dụng AI không thể thay thế những nguyên tắc bảo mật nền tảng.

Ông Yeo nhấn mạnh các tổ chức cần củng cố khả năng phát hiện sớm mối đe dọa, đồng thời bảo đảm con người, quy trình và công nghệ có thể phối hợp phản ứng trước những cuộc tấn công hiện đại. Việc sở hữu công cụ AI tiên tiến sẽ không mang lại nhiều ý nghĩa nếu doanh nghiệp không xác định được hệ thống nào đang kết nối và phơi lộ trên Internet.

Cùng quan điểm, ông Scott Flower, người đứng đầu bộ phận tình báo an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Fortinet, khuyến nghị các tổ chức không chỉ rà soát hệ thống chính mà còn phải kiểm tra những thành phần ít được chú ý trong môi trường công nghệ, bao gồm hệ thống của đối tác, nhà cung cấp, công cụ hỗ trợ bán hàng và các dịch vụ công nghệ cũ vẫn đang được duy trì.

Các biện pháp cần thiết bao gồm duy trì danh mục kiểm kê chính xác đối với toàn bộ hệ thống, loại bỏ quyền truy cập không cần thiết, triển khai xác thực đa yếu tố và giới hạn quyền hạn của từng tài khoản hoặc dịch vụ ở mức thực sự cần thiết.

Về dài hạn, thách thức đặt ra không đơn thuần là cuộc chạy đua giữa các công cụ AI tấn công và phòng thủ. Quan trọng hơn, các tổ chức cần xây dựng một hệ thống quản trị an ninh mạng đủ toàn diện, có khả năng nhận diện những điểm yếu trong toàn bộ chuỗi kết nối và phản ứng kịp thời trước các mối đe dọa ngày càng tự động hóa.