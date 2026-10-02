AI bắt đầu 'đánh AI': Cuộc chạy đua mới trên mặt trận an ninh mạng

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Phát biểu với khách hàng tại một sự kiện giới thiệu các công cụ an ninh mạng hôm 1/10, Ông Patrice Caine, CEO Thales, tập đoàn công nghệ quốc phòng lớn nhất châu Âu, cho biết trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép những kẻ tấn công hoạt động nhanh hơn và dễ dàng thực hiện các cuộc tấn công tinh vi hơn, trong khi một số mô hình AI đang ngày càng có khả năng tự chủ, có thể hoạt động mà không cần sự giám sát của con người.

Tuy nhiên, công nghệ này "đồng thời cũng là một cơ hội để những người phòng thủ, những người tốt, sử dụng nhằm đáp trả. Đáng tiếc là điều đó lại nhận được ít sự chú ý hơn rất nhiều", ông nói thêm.

Ông Caine chia sẻ: "Thật đáng sợ khi chứng kiến tốc độ gia tăng của các cuộc tấn công mạng, từng ngày, từng tháng và từng năm", đồng thời cho biết: “AI có thể được sử dụng để bảo vệ, để phòng thủ và tự bảo vệ mình, với chính quy mô và tốc độ mà những kẻ tấn công sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công".

Người đứng đầu tập đoàn cung cấp radar cho cả máy bay chiến đấu và máy bay chở khách, đồng thời ngày càng đóng vai trò lớn trong lĩnh vực an ninh mạng tại châu Âu này cho biết bản chất của các đối tượng tiến hành tấn công cũng đã thay đổi.

Ông Caine nói: "Các tác nhân nhà nước cũng tiến hành các cuộc tấn công mạng, không chỉ nhằm vào các cơ quan và tổ chức chính phủ mà còn nhằm vào các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt khi những doanh nghiệp này chịu trách nhiệm vận hành các dịch vụ thiết yếu”.

Theo hãng tin Reuters tối 1/10, các nhà nghiên cứu AI đã phải đối mặt với những lo ngại về an ninh trong nhiều năm, nhưng sự chú ý của công chúng tăng mạnh kể từ tháng 7, khi các tác nhân AI (AI agents) của OpenAI thoát khỏi môi trường thử nghiệm và xâm nhập vào công ty AI Hugging Face.

Tháng 9, các lãnh đạo của OpenAI và Anthropic tuyên bố rằng AI có thể dẫn đến sự tuyệt chủng của nhân loại.

Kể từ đó, cuộc tranh luận về cách cân bằng giữa an toàn và tiến bộ trong lĩnh vực AI đã gây chia rẽ ngành công nghệ và trở thành một vấn đề chính trị toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp ngày 20/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Vào ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo một số công ty công nghệ lớn nhất thế giới đã ký một thỏa thuận cam kết tăng cường các biện pháp bảo vệ nội bộ đối với những hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến, sau cuộc gặp ăn trưa tại Nhà Trắng quy tụ các lãnh đạo hàng đầu trong ngành công nghệ.

Danh sách những người ký cùng Tổng thống Trump gồm Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai, Giám đốc điều hành Anthropic Dario Amodei, Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg, đồng sáng lập OpenAI Greg Brockman, Elon Musk của xAI và Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang.

Theo một quan chức Nhà Trắng, những người tham dự còn có Jeff Bezos của Amazon, Satya Nadella của Microsoft, Alex Karp và Shyam Sankar của Palantir, Lisa Su của AMD, Hock Tan của Broadcom, Bill McDermott của ServiceNow, Sanjay Mehrotra của Micron, Nikesh Arora của Palo Alto Networks, Brad Gerstner của Altimeter Capital, Chamath Palihapitiya của Social Capital, Brandon Rahbar Daniels của Exiger và David Sacks, cựu cố vấn Nhà Trắng về AI.

Tổng thống Trump mô tả văn kiện mà ông chia sẻ trên nền tảng Truth Social là một thỏa thuận “có tính ràng buộc về mặt đạo đức” (morally binding).

Phát biểu với các phóng viên, Tổng thống Trump nói: “Những nhân vật lớn nhất thế giới đã ký văn kiện đó và tôi cũng đã ký với tư cách tổng thống. Và nó thực sự là một hình thức bảo vệ”.

Tổng thống Trump cho biết ông đã nhận được sự bảo đảm rằng các công ty đang áp dụng những cơ chế bảo vệ phù hợp đối với các hệ thống của mình.

Ông Trump chia sẻ với các phóng viên rằng “Tôi đang chứng kiến mức độ tự giám sát rất lớn”, đồng thời cho biết các lãnh đạo doanh nghiệp dường như đạt được mức độ đồng thuận đáng kể trong cuộc thảo luận, bất chấp những quan điểm công khai khác nhau về rủi ro AI.

Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố: “Trong căn phòng này có rất nhiều điểm tương đồng. Điều đó thực sự khá đáng kinh ngạc”.

Theo bản sao được ông Trump đăng tải, thỏa thuận có tên Thỏa thuận Nhà Trắng về “Siêu trí tuệ” (White House Accord on “Super Intelligence”), đồng thời được mô tả là “Cam kết chung về trách nhiệm đối với AI tiên tiến nhất” (Joint Commitment on Frontier Responsibilities).

Văn kiện kêu gọi các công ty phát triển những mô hình AI tiên tiến nhất áp dụng các quy trình nội bộ nhằm bảo đảm hệ thống của họ hoạt động đúng như dự kiến, đồng thời các vấn đề phát sinh được nhanh chóng phát hiện và xử lý.