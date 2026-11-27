Đây là kết luận đáng chú ý của một nghiên cứu mới do Đại học York (Canada) thực hiện, đặt ra yêu cầu thận trọng khi sử dụng AI để tìm hiểu hoạt động của não bộ và hành vi con người.

Nghiên cứu cho thấy việc một mô hình AI tái hiện được phản ứng của não không đồng nghĩa với việc các cơ chế bên trong mô hình vận hành giống những quá trình thần kinh tương ứng. Theo các nhà khoa học, sự tương đồng về kết quả dự đoán có thể che khuất những khác biệt căn bản trong cách 2 hệ thống xử lý thông tin.

Để kiểm tra vấn đề này, nhóm nghiên cứu phát triển một phương pháp mới mang tên "kiểm nghiệm khả năng dự đoán ngược" (reverse predictivity testing). Phương pháp này đánh giá mức độ mà hoạt động não bộ đã được ghi nhận có thể dự đoán các đặc trưng xử lý nội bộ của mô hình AI.

Các thử nghiệm sử dụng 1.320 bức ảnh tự nhiên và hình ảnh tổng hợp có độ chân thực cao, cùng 300 hình ảnh bổ sung mô tả những đối tượng giống nhau nhưng được thể hiện theo nhiều phong cách thị giác khác nhau, từ tranh vẽ giản lược đến các hình thức diễn giải nghệ thuật.

Kết quả cho thấy các mô hình AI nhìn chung có khả năng dự đoán phản ứng của những tế bào thần kinh được ghi nhận. Tuy nhiên, khi đảo ngược quy trình, hoạt động của các tế bào thần kinh lại kém hiệu quả hơn đáng kể trong việc dự đoán nhiều đặc trưng bên trong các mô hình AI.

Sự bất đối xứng này cho thấy 2 hệ thống có thể tạo ra những kết quả tương đồng nhưng dựa trên các cơ chế xử lý khác nhau. Nói cách khác, việc AI dự đoán đúng phản ứng của não trước một hình ảnh chưa đủ để kết luận rằng mô hình đã tái hiện cách bộ não thực sự tiếp nhận và xử lý hình ảnh đó.

Các nhà nghiên cứu cảnh báo việc dựa quá nhiều vào những mô hình như vậy có thể dẫn đến các kết luận sai lệch trong khoa học thần kinh và nghiên cứu hành vi con người. Nhóm nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển các công cụ giúp xác định chính xác những đặc trưng bên trong mô hình AI thực sự tương ứng với hoạt động thần kinh, thay vì chỉ đánh giá mức độ tương đồng trong kết quả dự đoán.