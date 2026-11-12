Ai bảo đàn ông giàu mới ngoại tình, chồng tôi mất việc mới cặp bồ với hàng xóm

Scandal ngoại tình của CEO NVIDIA Jensen Huang ầm ĩ những ngày qua khiến người ta cứ nhấn mạnh quan điểm đàn ông càng giàu có, thành đạt càng dễ phản bội vợ. Nghe những bình luận đó, lòng tôi đau xót, vì chồng tôi nào có tiền bạc hay địa vị gì, thậm chí công việc trục trặc rồi thất nghiệp ở nhà chăm con, vậy mà vẫn cắm cho tôi chiếc sừng trên đầu.

Tôi và chồng kết hôn được 4 năm, có con gái hơn một tuổi. Trước đây, cả hai đều đi làm, thu nhập không cao nhưng đủ trang trải cuộc sống.

Chồng tôi là nhân viên kinh doanh, còn tôi làm quản lý. Khi mang thai, tôi vẫn đi làm đến sát ngày sinh. Hết thời gian thai sản, tôi lập tức trở lại với công việc, khẩn trương hòa nhập, lấy lại phong độ vì công ty đang có nhiều dự án quan trọng, nếu nghỉ lâu sẽ ảnh hưởng đến vị trí.

Còn chồng tôi trở thành ông nội trợ từ khi con được 1 tuổi. Công việc của anh trục trặc, còn tôi gặp khó khăn trong việc tìm người trông trẻ, ông bà hai bên đều ở xa, thuê người giúp việc toàn thời gian thì tốn kém... Vì thế anh đề nghị ở nhà chăm con để vợ đi làm.

Để bù đắp cho sự hy sinh của chồng, mỗi sáng, tôi chuẩn bị sữa, đồ ăn và những vật dụng cần thiết cho con rồi mới đi làm. Cuối tuần, tôi đưa con ra ngoài để chồng có thời gian nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè.

Chồng ở nhà chăm con, không có thu nhập nhưng vẫn ngoại tình với gái trẻ bên hàng xóm. (Ảnh minh họa: AI)

Tôi cũng cố gắng để anh không cảm thấy mình “ăn bám”. Lương của tôi được dùng để chi tiêu trong nhà, mua sắm đồ cho con và trả các khoản sinh hoạt. Tôi vẫn chuyển cho chồng một khoản tiền riêng mỗi tháng để anh có thể mua những thứ mình thích, gặp bạn bè hoặc uống cà phê.

Nhà tôi ở khu tập thể. Hàng xóm là cô gái trẻ thuê nhà để bán hàng online. Cô ấy kém tôi 5 tuổi. Hai bên vốn chỉ chào hỏi xã giao.

Có lần đi làm về, tôi thấy cô ấy và chồng tôi đang ngồi ngoài phòng khách uống nước, con gái nằm chơi trên thảm. Cô hàng xóm nói vừa tiện đường nên ghé qua. Chồng tôi cũng giải thích cô sang hỏi thăm vì thấy anh ở nhà một mình. Tôi không nghĩ ngợi gì.

Sau đó, tôi bắt đầu nhận thấy chồng thường xuyên cầm điện thoại hơn trước. Anh hay mang điện thoại vào nhà vệ sinh, thỉnh thoảng đang chơi với con cũng bỏ dở để trả lời tin nhắn. Có hôm tôi hỏi ai nhắn mà anh cười suốt, anh bảo nhóm bạn cũ đang nói chuyện linh tinh.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý hơn đến những thay đổi của chồng. Anh thường tắm rửa, ăn mặc chỉn chu ngay cả khi không có kế hoạch ra ngoài. Những lúc tôi gọi điện về nhà, anh đôi khi không nghe máy, sau đó nhắn lại rằng đang bận cho con ăn hoặc ru con ngủ.

Mọi chuyện vỡ lở vào một buổi chiều tôi xin về sớm vì công ty không có việc gấp. Vừa mở cửa, tôi nghe tiếng hai người nói chuyện trong phòng ngủ. Tôi bước vào thì thấy cô hàng xóm đang ngồi cạnh chồng mình trên giường.

Cô hàng xóm cúi mặt, lấy túi xách rồi đi về. Chồng tôi đứng giữa phòng, liên tục nói mọi chuyện không như tôi nghĩ. Anh thừa nhận hai người đã nhắn tin qua lại một thời gian, có tình cảm với nhau nhưng khẳng định chưa từng có ý định bỏ vợ con.

Tôi hỏi anh vậy những ngày tôi đi làm, anh đã làm gì? Anh nói ban đầu chỉ là những lần cô ấy sang chơi, hỏi han, sau đó hai người nói chuyện nhiều hơn. Anh cảm thấy cô ấy hiểu mình, biết anh buồn chán khi phải ở nhà chăm con và thường xuyên động viên.

Tôi không hiểu nổi. Tôi đã cố gắng để chồng không cảm thấy thiệt thòi khi ở nhà chăm con. Tôi chưa từng chê anh thất nghiệp, cũng không lấy chuyện mình là người kiếm tiền chính để gây áp lực. Vậy mà anh lại lấy chính hoàn cảnh ấy làm lý do để gần gũi một người phụ nữ khác.

Điều khiến tôi đau lòng hơn là trong suốt thời gian đó, tôi vẫn tin tưởng giao con cho anh chăm sóc. Có những hôm tôi về muộn, thấy chồng đang bế con ngủ trên ngực, tôi còn nghĩ mình thật may mắn khi có người chồng chịu hy sinh như vậy, không ngờ anh léng phéng với người khác trong khi tôi còng lưng kiếm tiền nuôi gia đình.

Tôi uất hận quá, muốn bỏ chồng nhưng con còn quá nhỏ, hơn nữa hình như hai người vẫn chưa kịp đi quá giới hạn. Chồng tôi xin lỗi, nói đã chấm dứt với cô hàng xóm và muốn cho cơ hội sửa sai. Anh nói sẽ nhanh chóng tìm việc để đi làm trở lại, không ở nhà thì tôi sẽ yên tâm hơn.

Tôi có nên tin tưởng chồng lần nữa không? Có nên để anh đi làm một công việc mà thu nhập còn thấp hơn cả tiền thuê giúp việc (giai đoạn này tìm công việc phù hợp với anh rất khó), trong khi tôi rất cần tập trung toàn bộ thời gian, sức lực cho công ty trong giai đoạn đang có cơ hội thăng chức?