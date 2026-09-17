'AI Arena: Viet Nam 2026' : Đấu trường ứng dụng AI thực chiến cho sinh viên toàn quốc

“AI Arena: Viet Nam 2026” đặt thí sinh vào những tình huống yêu cầu giải quyết vấn đề trong thời gian giới hạn. Ảnh: UET

Với mục tiêu thúc đẩy khả năng ứng dụng AI tạo sinh, kỹ năng thiết kế câu lệnh (prompting) và tư duy sản phẩm, “AI Arena: Viet Nam 2026” tạo cơ hội cho sinh viên trực tiếp sử dụng Google Gemini và Google AI Studio để phân tích bài toán, xây dựng ý tưởng và phát triển nhanh các bản thử nghiệm ý tưởng (proof of concept).

Khác với các cuộc thi thiên về kiến thức lý thuyết, “AI Arena: Viet Nam 2026” đặt thí sinh vào những tình huống yêu cầu giải quyết vấn đề trong thời gian giới hạn. Các đội sẽ phải nhanh chóng phân tích yêu cầu, xác định hướng tiếp cận, khai thác Google Gemini và Google AI Studio để phát triển sản phẩm, đồng thời trình bày giải pháp một cách rõ ràng và thuyết phục.

Cuộc thi được triển khai qua hai giai đoạn. Vòng tuyển chọn (Audition) diễn ra trực tuyến trên phạm vi toàn quốc, với bài dự thi gồm phần giới thiệu ngắn và thử thách lập trình bằng ngôn ngữ tự nhiên (vibe coding) sử dụng Google Gemini và Google AI Studio.

Cuộc thi chính thức mở đăng ký đến hết ngày 10-10. Sau quá trình chấm và rà soát, 8 đội xuất sắc sẽ giành quyền bước vào vòng chung kết diễn ra ngày 3-11-2026 tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bên cạnh khả năng ứng dụng công cụ AI, “AI Arena: Viet Nam 2026” chú trọng đánh giá cách các đội biến ý tưởng thành giải pháp trong điều kiện thời gian giới hạn. Bài thi được chấm theo thang điểm 10 với ba nhóm tiêu chí: Tính khả thi (50%); tầm nhìn (30%); tính sáng tạo (20%).