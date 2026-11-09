Ahyeon BABYMONSTER 'gây sốc' với vẻ ngoài không thể nhận ra

Gần đây, Ahyeon hoạt động rất tích cực trên Weverse và đã chia sẻ một số hình ảnh. Khi những bức ảnh lan truyền chóng mặt, chúng cũng 'gây sốc' cho cư dân mạng. Đại đa số đều cho rằng, không thể nhận ra đây là Ahyeon và bày tỏ sự không hài lòng về các bộ lọc mà nữ thần tượng sử dụng trong ảnh, khiến cô trông không giống chính mình. Điều này cũng dẫn đến một số bình luận gay gắt về nữ thần tượng và nhan sắc của cô.

Trong khi đó BABYMONSTER, nhóm nhạc mà Ahyeon là thành viên, đã trở lại với đĩa đơn kỹ thuật số mới DESERVE, mang đến một diện mạo hoàn toàn khác. Một thế giới cảm xúc sâu sắc hơn cả năng lượng mãnh liệt. Một câu chuyện về âm nhạc mới và sự trưởng thành được BABYMONSTER thể hiện.

Hành trình âm nhạc của BABYMONSTER cũng đang dẫn đến những kỷ lục đáng chú ý. Video âm nhạc cho ‘CHOOM’ đã vượt qua 200 triệu lượt xem, trở thành video âm nhạc thứ bảy của nhóm đạt được cột mốc này, trong khi ‘I LIKE IT’ cũng vượt qua 100 triệu lượt xem, lập kỷ lục là video âm nhạc thứ mười tám của nhóm đạt 100 triệu lượt xem.