Ahn Yu Jin (IVE) gây sốt với vóc dáng chuẩn đồng hồ cát

Theo MyDaily, mới đây, Ahn Yu Jin - thành viên nhóm nhạc nữ IVE đã đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân loạt ảnh mới, nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Đi kèm những hình ảnh, nữ ca sĩ viết: "Do you believe in HEROES?" (Tạm dịch: Bạn có tin vào những người hùng không?).

Trong loạt ảnh, Ahn Yu Jin lựa chọn trang phục khá đơn giản với áo thun ngắn tay màu vàng có in chữ, kết hợp cùng quần jeans xanh và kính gọng đen.

Ahn Yu Jin đã đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân loạt ảnh mới.

Cách phối đồ mang xu hướng thời trang lấy cảm hứng từ vẻ ngoài trí thức, kết hợp những món đồ cơ bản với phụ kiện cá tính để tạo nên tổng thể vừa trẻ trung vừa thời thượng. Đáng chú ý, trong một bức ảnh, Ahn Yu Jin tựa người vào tường, hơi nghiêng đầu và tạo dáng tự nhiên trước ống kính.

Thiết kế áo ôm vừa vặn cùng quần jeans giúp nữ thần tượng khoe khéo vòng eo nhỏ nhắn và đường cong cơ thể cân đối. Vóc dáng thon gọn với phần eo và hông nổi bật khiến cô được truyền thông Hàn Quốc ví von sở hữu thân hình đồng hồ cát.

Bên cạnh trang phục, Ahn Yu Jin còn ghi điểm với mái tóc dài uốn xoăn nhẹ, mang đến vẻ ngoài mềm mại, nữ tính. Chiếc kính gọng đen trở thành điểm nhấn thú vị, giúp tổng thể hình ảnh thêm phần cá tính mà vẫn giữ được nét thanh lịch.

Bên cạnh trang phục, Ahn Yu Jin còn ghi điểm với mái tóc dài uốn xoăn nhẹ, mang đến vẻ ngoài mềm mại, nữ tính.

Không lựa chọn phong cách trang điểm quá nổi bật, thành viên IVE vẫn gây ấn tượng với đường nét gương mặt hài hòa và thần thái tự tin. Ngay sau khi được chia sẻ, loạt ảnh nhanh chóng thu hút nhiều bình luận từ người hâm mộ.

Một số khán giả bày tỏ sự thích thú: "Chỉ mặc quần jeans với áo thun thôi mà vẫn đẹp xuất sắc", "Tỷ lệ cơ thể của Yu Jin thật sự ấn tượng", "Phong cách geek chic quá hợp với cô ấy".

Bên cạnh những lời khen về nhan sắc, không ít người hâm mộ còn tranh thủ bày tỏ sự háo hức trước sản phẩm âm nhạc mới của IVE. Được biết, ngày 19/10, nhóm nhạc nữ IVE đã phát hành trước ca khúc chủ đề Looks Can Kill, đánh dấu bước khởi động cho đợt trở lại đường đua âm nhạc.

Theo giới thiệu, Looks Can Kill là ca khúc kết hợp âm bass mạnh mẽ, tiếng trống dồn dập cùng những lớp âm thanh điện tử phong phú. Bài hát thể hiện hình ảnh tự tin, mạnh mẽ của IVE - nhóm nhạc luôn biết cách tạo dấu ấn mỗi khi xuất hiện.

Với giai điệu bắt tai và phần ca từ mang màu sắc dí dỏm, sản phẩm được kỳ vọng tiếp tục thu hút sự quan tâm của người nghe nhạc trên toàn cầu. Mini album cùng tên Looks Can Kill dự kiến chính thức phát hành vào ngày 26/10.

Bên cạnh những lời khen về nhan sắc, không ít người hâm mộ còn tranh thủ bày tỏ sự háo hức trước sản phẩm âm nhạc mới của Ahn Yu Jin cùng IVE.

Trong thời gian chờ đợi sản phẩm mới, các thành viên IVE liên tục cập nhật những hình ảnh và hoạt động cá nhân, góp phần duy trì sự chú ý dành cho màn tái xuất của nhóm.

Loạt ảnh đời thường mới nhất của Ahn Yu Jin vì thế không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc và phong cách thời trang mà còn góp phần làm nóng không khí trước đợt trở lại của IVE.