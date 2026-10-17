Ahn Hyo Seop vào bếp trong cuộc chiến sinh tử ở Final Table

Không chỉ xoay quanh những màn tranh tài ẩm thực, Final Table còn khai thác hành trình của những con người mang trong mình tình yêu với nghề bếp và quyết tâm bảo vệ nơi lưu giữ những ký ức quan trọng. Bộ phim quy tụ Ahn Hyo Seop, Hong Hwa Yeon, Kim Jae Hwa và Lee Bong Jun trong câu chuyện về bốn đầu bếp có xuất thân, kinh nghiệm khác nhau nhưng cùng hướng đến một mục tiêu.

Cuộc thi The Table: K-Chef 2026 trở thành cơ hội cuối cùng để họ vực dậy Famiglia, nhà hàng đang đứng trước nguy cơ đóng cửa sau cái chết đầy tai tiếng của người chủ kiêm bếp trưởng. Với Kang Han, nơi đây gắn liền với những ký ức quý giá về người cha quá cố. Trong khi đó, Choi Song Yi muốn bảo vệ thành quả mà cha mình đã dành cả cuộc đời gây dựng. Chính sự gắn bó ấy khiến cả hai quyết tâm tập hợp một đội ngũ để giành chiến thắng trong cuộc thi.

Các thành viên Famiglia phối hợp để chinh phục cuộc thi nấu ăn khốc liệt.

Ahn Hyo Seop đảm nhận vai Kang Han, bếp trưởng của Famiglia với khả năng sáng tạo và bản năng ẩm thực nổi bật. Nhân vật có kinh nghiệm tích lũy từ những chuyến đi khắp thế giới, qua đó tiếp thu nhiều kỹ thuật nấu ăn và phát triển phong cách riêng. Với Kang Han, món ăn không chỉ cần đáp ứng yêu cầu về hương vị mà còn phải có khả năng chạm đến cảm xúc của người thưởng thức. Tại cuộc thi, anh giữ vai trò dẫn dắt đội ngũ, tìm cách kết hợp kinh nghiệm cá nhân với thế mạnh của từng thành viên để tạo nên những món ăn khác biệt.

Bên cạnh Kang Han, Hong Hwa Yeon vào vai Choi Song Yi, chủ nhà hàng kiêm quản lý khu vực phục vụ. Sau khi cha qua đời, cô vẫn kiên trì duy trì hoạt động của Famiglia, bất chấp những khó khăn ngày càng lớn. Song Yi không chỉ tiếp khách mà còn trực tiếp rửa bát, sơ chế nguyên liệu và đảm nhận nhiều công việc trong bếp. Sự thẳng thắn cùng tinh thần không dễ dàng bỏ cuộc khiến nhân vật trở thành một trong những người quyết tâm nhất trong hành trình cứu nhà hàng.

Kim Jae Hwa hóa thân thành Choi Doo Young, dì của Song Yi và là bếp phó tại Famiglia. Dù mới có một năm kinh nghiệm nấu nướng, cô sở hữu khả năng sắp xếp nguyên liệu tốt và đặc biệt chú trọng vấn đề vệ sinh. Doo Young hỗ trợ Kang Han trong quá trình chuẩn bị món ăn, đồng thời đảm bảo những công việc vận hành cơ bản trong bếp diễn ra suôn sẻ. Nhân vật góp phần duy trì sự ngăn nắp và ổn định cho đội ngũ giữa áp lực của cuộc thi.

Trong khi đó, Lee Bong Jun đảm nhận vai Park Geon Woo, đầu bếp giàu kinh nghiệm phụ trách món tráng miệng và khu bếp lạnh. Anh sở hữu chứng chỉ chuyên gia thử nếm rượu truyền thống Hàn Quốc, đồng thời từng điều hành nhà hàng riêng khi mới 23 tuổi. Với khả năng tập trung và phán đoán nhạy bén, Geon Woo đảm nhận những phần việc quan trọng, giúp đội ngũ khắc phục những thiếu sót và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Ahn Hyo Seop cùng các cộng sự bước vào cuộc thi nấu ăn để cứu nhà hàng Famiglia.

Dù mỗi người có thế mạnh riêng, bốn thành viên phải học cách phối hợp trong khoảng thời gian tương đối ngắn. Việc phân chia trách nhiệm, tận dụng kinh nghiệm cá nhân và hỗ trợ lẫn nhau trở thành yếu tố quan trọng khi họ bước vào cuộc tranh tài đầy áp lực. Bên cạnh kết quả thi đấu, hành trình của đội đầu bếp còn gắn với nỗ lực giữ lại Famiglia, nơi không chỉ mang ý nghĩa về công việc mà còn chứa đựng những ký ức và tâm huyết của gia đình.

Thông qua câu chuyện về cuộc thi nấu ăn, Final Table đặt các nhân vật trước lựa chọn giữa thất bại và cơ hội làm lại. Với Kang Han và những cộng sự, chiến thắng không đơn thuần là danh hiệu dành cho đầu bếp xuất sắc nhất, mà còn là con đường để bảo vệ nhà hàng trước nguy cơ biến mất. Sự kết hợp giữa yếu tố cạnh tranh, ẩm thực và tình cảm gia đình được kỳ vọng tạo nên sức hút cho bộ phim khi lên sóng.