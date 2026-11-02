Ahn Hyo Seop và Chang Ryul đối đầu tại Final Table

Final Table là bộ phim mới của JTBC, xoay quanh những đầu bếp Hàn Quốc tài năng đến từ khắp nơi trên thế giới, cùng hội tụ tại cuộc thi The Table: K-Chef 2026. Đây là sân chơi có tính cạnh tranh cao, nơi các thí sinh phải thể hiện kỹ năng và bản lĩnh để giành danh hiệu đầu bếp Hàn Quốc xuất sắc nhất.

Trong tập 4 sắp lên sóng, Kang Han (Ahn Hyo Seop) và Cha Woo Jin (Chang Ryul) sẽ có màn đối đầu tại vòng thi đầu tiên của The Table: K-Chef 2026. Tám đội vượt qua vòng tuyển chọn phải tìm cách giải mã thử thách nấu ăn do ban tổ chức đưa ra, dựa trên một từ khóa duy nhất là "hòn đảo". Không có thêm gợi ý cụ thể, các đầu bếp buộc phải vận dụng khả năng suy luận để xác định yêu cầu thực sự của đề bài.

Ahn Hyo Seop cùng đồng đội tìm lời giải cho từ khóa "hòn đảo".

Thử thách này đòi hỏi nhiều hơn kỹ năng nấu nướng thông thường. Các đội phải kết hợp tư duy sáng tạo, khả năng phân tích và trực giác để đưa ra ý tưởng phù hợp. Chỉ một từ khóa tưởng chừng đơn giản cũng có thể mở ra nhiều cách diễn giải khác nhau, khiến cuộc cạnh tranh trở nên khó đoán.

Đáng chú ý, Kang Han và Cha Woo Jin lựa chọn hai chiến thuật hoàn toàn trái ngược. Đội Famiglia của Kang Han gồm Choi Song Yi (Hong Hwa Yeon), Choi Doo Young (Kim Jae Hwa) và Park Geon Woo (Lee Bong Jun). Các thành viên cùng nhau thảo luận, chia sẻ suy nghĩ nhằm tìm ra cách diễn giải độc đáo nhất cho từ khóa "hòn đảo". Sự phối hợp giữa các thành viên được kỳ vọng sẽ giúp đội tìm ra hướng đi phù hợp trước khi bắt tay vào thực hiện món ăn.

Trong khi đó, Cha Woo Jin lại chọn cách tự mình tìm lời giải. Thay vì trao đổi với đồng đội, nhân vật của Chang Ryul dành thời gian suy nghĩ về mối liên hệ giữa chủ đề và nhiệm vụ thực tế mà ban tổ chức muốn các đầu bếp thực hiện. Cách tiếp cận có phần đơn độc này cho thấy Cha Woo Jin đang đặt niềm tin vào khả năng phán đoán và tư duy cá nhân.

Ahn Hyo Seop và Chang Ryul đối đầu trong thử thách nấu ăn đầu tiên.

Màn đối đầu giữa Kang Han và Cha Woo Jin hứa hẹn tạo thêm sức hút cho tập phim sắp tới. Khi cùng đứng trước một đề bài nhưng lựa chọn hai phương pháp giải quyết khác nhau, kết quả cuối cùng sẽ phần nào cho thấy bản lĩnh, tư duy và khả năng ứng biến của từng đầu bếp.