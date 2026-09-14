Ahn Hyo Seop trở lại màn ảnh với vai đầu bếp bí ẩn

Ngày 9/9, JTBC chính thức công bố thời điểm lên sóng của bộ phim truyền hình cuối tuần Final Table, đồng thời hé lộ những hình ảnh đầu tiên của nam diễn viên Ahn Hyo Seop trong tạo hình đầu bếp. Tác phẩm dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 24/10.

Final Table xoay quanh cuộc tranh tài quy mô lớn dành cho những đầu bếp Hàn Quốc tài năng đang làm việc tại nhiều nơi trên thế giới. Họ cùng trở về và tham gia The Table: K-Chef 2026, một cuộc thi sinh tồn đầy áp lực nhằm tìm ra đầu bếp Hàn Quốc xuất sắc nhất.

Ahn Hyo Seop gây chú ý với tạo hình đầu bếp trong Final Table. Ảnh: NSX

Trong phim, Ahn Hyo Seop đảm nhận vai Kang Han, một đầu bếp sở hữu lý lịch bí ẩn. Nhân vật này phần lớn sự nghiệp làm việc tại các nhà hàng ở nước ngoài và gần như không để lộ nhiều thông tin về quá khứ. Tuy nhiên, sau một sự cố bất ngờ, Kang Han quyết định tham gia cuộc thi và trở thành đại diện của nhà hàng Familia.

Không chỉ góp mặt với tư cách thí sinh, Kang Han còn giữ vị trí bếp trưởng của Familia. Đây là nhân vật được xây dựng với hình ảnh chuyên nghiệp, tự tin nhưng ẩn chứa nhiều điều chưa được hé lộ. Chính quá khứ bí ẩn của Kang Han được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những yếu tố tạo nên sức hút cho câu chuyện bên cạnh những màn tranh tài trên gian bếp.

Những hình ảnh đầu tiên do JTBC công bố tập trung vào Kang Han tại khu vực thi đấu. Nam diễn viên xuất hiện trong bộ đồng phục đầu bếp màu trắng, gây chú ý với nụ cười tự tin cùng ánh mắt sắc bén. Tạo hình này mang đến cho Ahn Hyo Seop vẻ ngoài trưởng thành và chuyên nghiệp, khác biệt với nhiều hình tượng tình cảm mà anh từng thể hiện trên màn ảnh.

Nam diễn viên đảm nhận vai Kang Han, một đầu bếp có lý lịch bí ẩn. Ảnh: NSX

Việc lựa chọn đề tài ẩm thực và cuộc thi sinh tồn cũng mở ra một màu sắc mới cho dòng phim truyền hình Hàn Quốc. Thay vì chỉ tập trung vào chuyện tình cảm, Final Table khai thác môi trường cạnh tranh khắc nghiệt, nơi tài năng, bản lĩnh và khả năng ứng biến của các đầu bếp được đặt lên hàng đầu.

Với Ahn Hyo Seop, vai Kang Han cũng là cơ hội để nam diễn viên tiếp tục mở rộng phạm vi diễn xuất. Nhân vật vừa đòi hỏi khả năng thể hiện một đầu bếp giàu kinh nghiệm, vừa cần truyền tải những bí mật phía sau vẻ ngoài điềm tĩnh. Sự đối lập này có thể tạo thêm chiều sâu cho nhân vật khi câu chuyện dần được mở ra.

Final Table dự kiến lên sóng tập đầu tiên vào lúc 22h40 ngày 24/10 theo giờ Hàn Quốc trên JTBC. Bộ phim được kỳ vọng sẽ thu hút khán giả nhờ sự kết hợp giữa chủ đề ẩm thực, cuộc thi sinh tồn và màn trở lại của Ahn Hyo Seop trong một hình tượng mới.