Ahn Hyo Seop tặng xe cho bố mẹ: 'Bản thân sống tốt chính là cách báo hiếu tuyệt vời nhất'

Trong tập phát sóng ngày 24/10 tới đây của chương trình tạp kỹ Knowing Bros (JTBC), các diễn viên chính của bộ phim truyền hình cuối tuần mới trên đài JTBC, Final Table là Ahn Hyo-seop, Hong Hwa-yeon, Jang Ryul và Jung Yu-jin sẽ góp mặt với tư cách khách mời.

Tại chương trình, Ahn Hyo-seop đã kể lại những câu chuyện từ bữa tiệc hậu lễ trao giải Oscar, cũng như lý do anh được gọi là "chàng trai mê thần tượng" (fan guy). Anh còn khiến người xem xúc động khi bày tỏ tình cảm sâu sắc dành cho cha mẹ: "Tôi đã tặng cha mẹ một chiếc xe SUV. Với tôi, sống tốt chính là cách báo hiếu tuyệt vời nhất".

Trong khi đó, Hong Hwa-yeon chia sẻ một trải nghiệm bất ngờ từ thời còn là giáo viên thực tập. Cô cho biết: "Tôi tốt nghiệp trường sư phạm và từng đi thực tập giảng dạy. Các học sinh lúc đó rất tốt với tôi, nên tôi đã hứa rằng, nếu sau này ra mắt với tư cách diễn viên, tôi nhất định sẽ nhắc đến các em". Việc cô giữ đúng lời hứa năm xưa đã mang đến một khoảnh khắc vô cùng ấm áp cho chương trình.

Ở một diễn biến khác, Jang Ryul khiến dàn cast ngạc nhiên với khả năng thay đổi ngoại hình linh hoạt cho từng vai diễn. Khi nhìn thấy tạo hình của Jang Ryul trong bộ phim My Name, Seo Jang-hoon đã vô cùng kinh ngạc và thốt lên: "Khoan đã, đó thực sự là cậu ấy sao?". Trước phản ứng này, Jang Ryul bộc bạch mong muốn của mình: "Dù việc sở hữu ngàn gương mặt là một điều tuyệt vời, nhưng tôi thực sự ước rằng, giống như Kang Ho-dong vậy, bất cứ ai nhìn thấy tôi cũng có thể nhận ra tôi ngay lập tức".

Final Table, với sự tham gia của Ahn Hyo Seop, mang đến sự kết hợp giữa cuộc thi ẩm thực nhịp độ nhanh và những câu chuyện nhân văn đầy kịch tính. Tác phẩm này hứa hẹn sẽ tạo nên sự cạnh tranh gay gắt trong khung giờ vàng cuối tuần, nơi vốn đang bị thống trị bởi các loạt phim như Doctor X và 100 Days of Lies.

Lên sóng từ ngày 24/10, bộ phim truyền hình mới của đài JTBC phát sóng vào thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần, Final Table xoay quanh các đầu bếp từ khắp nơi trên thế giới quy tụ về để tranh tài tại 'The Table: K-Chef 2026', một cuộc thi nhằm tìm ra đầu bếp Hàn Quốc xuất sắc nhất. Loạt phim khắc họa cuộc chiến giành lấy vị trí quán quân danh giá duy nhất, đan xen giữa những tuyệt phẩm ẩm thực mãn nhãn, cùng những câu chuyện đời tư phức tạp, đầy thăng trầm của các thí sinh tham gia.

Ahn Hyo Seop vào vai Kang Han, một bậc thầy ẩm thực sống khép kín, người đã tạo dựng danh tiếng thông qua hành trình ghé thăm các nhà hàng trên khắp thế giới.

Final Table đang phải đối mặt với một tình thế vô cùng thách thức. Tác phẩm tiền nhiệm, Fly High, Butterfly, đã khép lại với tỷ suất người xem khiêm tốn là 1,7% (sau khi khởi đầu ở mức 1,9%). Trong khi đó, các đối thủ cùng khung giờ cuối tuần, Doctor X: Era of the White Mafia của đài SBS và 100 Days of Lies của đài tvN đều đã tạo được đà phát triển mạnh mẽ, với tỷ suất người xem lần lượt đạt đỉnh ở mức 18,5% và 9,0%.

Final Table gia nhập cuộc đua với tư cách là người đến sau, phải cạnh tranh trực tiếp với những chương trình đã sớm chiếm trọn sự chú ý của khán giả. Liệu Final Table có thể xoay chuyển tình thế ảm đạm của các bộ phim cuối tuần trên đài JTBC, vốn đang dậm chân tại chỗ ở mức tỷ suất người xem 1% và kéo khán giả quay trở lại với 'bàn tiệc' này hay không?