Ahn Hyo Seop khiến Hong Hwa Yeon bật khóc ở Final Table

Final Table là bộ phim truyền hình sắp ra mắt của JTBC, xoay quanh cuộc thi nấu ăn The Table: K-Chef 2026, nơi những đầu bếp Hàn Quốc tài năng từ khắp nơi trên thế giới hội tụ để tranh tài, tìm ra người xuất sắc nhất. Bên cạnh những màn so tài ẩm thực, bộ phim còn khai thác câu chuyện về những con người gắn bó với nghề bếp, những tổn thương trong quá khứ và hành trình vượt qua nghịch cảnh.

Hong Hwa Yeon đảm nhận vai Choi Song Yi, chủ nhà hàng Familia đang đứng trước nguy cơ đóng cửa. Cuộc sống của cô rơi vào khó khăn sau khi cha bị hủy hoại danh tiếng vì một sự cố oan uổng. Ông qua đời, để lại nhà hàng cho con gái, nhưng những tổn thất từ biến cố ấy vẫn tiếp tục đè nặng lên Familia. Khách hàng gần như không còn, nhân viên lần lượt nghỉ việc, đẩy Song Yi vào tình thế ngày càng bế tắc khi phải tự mình gánh vác cơ nghiệp của gia đình.

Ahn Hyo Seop vào vai đầu bếp thiên tài Kang Han trong Final Table.

Giữa lúc Familia chìm trong khủng hoảng, đầu bếp thiên tài Kang Han bất ngờ xuất hiện. Anh tìm đến nhà hàng để thưởng thức những món ăn gắn liền với ký ức về người cha quá cố. Trước không gian vắng vẻ, Kang Han không giấu được nụ cười trìu mến khi nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên cha. Sự xuất hiện của anh ban đầu mang đến cảm giác ấm áp, gợi mở mối liên hệ đặc biệt giữa nhân vật với nhà hàng và những kỷ niệm trong quá khứ.

Tuy nhiên, bầu không khí ấy nhanh chóng thay đổi khi Kang Han bất ngờ nổi giận, xông vào bếp và đối chất với nhân viên Choi Doo Young (Kim Jae Hwa). Sự chuyển biến đột ngột trong thái độ của nam đầu bếp khiến tình hình tại Familia trở nên căng thẳng, đồng thời đặt ra câu hỏi về nguyên nhân thực sự khiến anh phản ứng gay gắt như vậy.

Đáng chú ý, Choi Song Yi sau đó bật khóc trong vòng tay của Choi Doo Young. Những hình ảnh được hé lộ chưa tiết lộ cụ thể chuyện gì đã xảy ra, nhưng biểu cảm đau lòng của Song Yi khiến khán giả tò mò về những lời Kang Han nói với cô. Mối quan hệ giữa hai nhân vật cũng trở thành một trong những điểm đáng chờ đợi khi bộ phim chính thức lên sóng.

Final Table mở ra câu chuyện về những đầu bếp tài năng và biến cố tại nhà hàng Familia.

Thông qua câu chuyện của Familia, Final Table không chỉ đặt các nhân vật trước áp lực cạnh tranh trong thế giới ẩm thực mà còn khai thác những tổn thương cá nhân và mối liên kết giữa con người với những ký ức gia đình. Sự xuất hiện của Kang Han có thể mở ra bước ngoặt đối với nhà hàng đang bên bờ vực đóng cửa, nhưng những xung đột ban đầu cho thấy hành trình của Song Yi sẽ không hề dễ dàng.