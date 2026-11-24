Trong những diễn biến mới nhất của bộ phim truyền hình Final Table phát sóng trên JTBC, nhân vật Kang Han do Ahn Hyo Seop thủ vai đối mặt với tình huống bất ngờ ngay trước thềm vòng thi thứ ba của chương trình The Table: K-Chef 2026. Tác phẩm khai thác câu chuyện các đầu bếp Hàn Quốc từ khắp nơi hội tụ để tranh tài tại cuộc thi nấu ăn có mức độ cạnh tranh cao nhằm tìm ra đầu bếp Hàn Quốc xuất sắc nhất.

Theo nội dung hé lộ từ tập mới, Kang Han đột ngột lên cơn đau cơ dữ dội và xuất hiện các triệu chứng tê liệt vào đúng ngày diễn ra vòng ba. Trước đó, anh từng cố giấu cơn đau nghiêm trọng ở cánh tay khi thi đấu ở vòng hai, nhưng đến thời điểm hiện tại tình trạng trở nặng khiến việc di chuyển cũng trở nên khó khăn.

Nhân vật Kang Han của Ahn Hyo Seop trong một phân cảnh của phim Final Table. Ảnh: NSX

Loạt ảnh tĩnh được công bố ghi lại cảnh Kang Han lặng lẽ rời khỏi trường quay The Table: K-Chef 2026 mà không báo cho bất kỳ ai. Khi bước xuống cầu thang, nhân vật này phải bám chặt tay vịn với gương mặt tái nhợt, cho thấy ngay cả việc tự đứng vững cũng là thử thách lớn đối với anh.

Ahn Hyo Seop trong tạo hình đầu bếp Kang Han ở bộ phim truyền hình Final Table của đài JTBC. Ảnh: NSX

Do vòng thi thứ ba của chương trình được tổ chức dưới hình thức phát sóng trực tiếp, khả năng Kang Han có thể tiếp tục góp mặt hay không vẫn còn bỏ ngỏ nếu tình trạng sức khỏe chưa kịp cải thiện. Diễn biến tiếp theo của Kang Han do Ahn Hyo Seop thủ vai trong Final Table sẽ lên sóng vào lúc 22h30 ngày 15/11 theo giờ Hàn Quốc.