Ahn Bo Hyun và Lee Sung Min tạo nên 'cặp bài trùng' đầy nhiệt huyết

Bộ phim truyền hình cuối tuần (thứ Bảy - Chủ Nhật) sắp ra mắt trên đài JTBC mang tên Sacred Jewel vừa công bố những hình ảnh từ buổi đọc kịch bản đầu tiên.

Sacred Jewel lấy bối cảnh năm 1258 dưới triều đại Goryeo, thời điểm vương quốc đang đứng bên bờ vực sụp đổ sau 30 năm chiến tranh với Mông Cổ. Câu chuyện xoay quanh cuộc chiến anh dũng của một đội quân đặc biệt, những người lên đường tìm kiếm “Viên ngọc Quán Thế Âm” (Avalokitesvara Bead), một báu vật linh thiêng được tin là sở hữu sức mạnh thần kỳ để bảo vệ đất nước cùng hành trình của một nàng công chúa quyết tâm giải cứu họ.

Ahn Bo Hyun đảm nhận vai Baek Gyeol, vị chỉ huy trẻ tuổi dẫn đầu đội quân thực hiện nhiệm vụ đặc biệt: Vận chuyển “Viên ngọc Quán Thế Âm”. Đây là vai chính đầu tiên của anh trong một bộ phim cổ trang. Chia sẻ về quá trình chuẩn bị, Ahn Bo Hyun cho biết: “Tôi hiện đang tập cưỡi ngựa. Vì tác phẩm có rất nhiều cảnh hành động nên tôi càng phải nỗ lực tập luyện hơn nữa. Tôi cũng dành nhiều thời gian nghiên cứu về cách phát âm, giọng điệu và cách sử dụng chất giọng sao cho tạo được dấu ấn riêng biệt, khác biệt so với phong cách của lực lượng quân sự đặc biệt Yabyeolcho”.

Lee Sung Min vào vai Choi Gu, thủ lĩnh của đội quân Yabyeolcho. Ông là một chiến binh kỳ cựu, dày dạn kinh nghiệm, được giao trọng trách bảo vệ Baek Gyeol. Lee Sung Min được kỳ vọng sẽ khắc họa trọn vẹn cả hình ảnh một chiến binh dũng mãnh lẫn khía cạnh giàu tình cảm của một người đàn ông hết mực yêu thương gia đình.

Claudia Kim vào vai Wang Hee, con gái út của Hoàng đế và là Công chúa Gyeonghwa, một nhân vật đã vượt qua những tổn thương trong quá khứ để trưởng thành. Mô tả Wang Hee là “một nhân vật mạnh mẽ, hiếm thấy trong các bộ phim cổ trang truyền thống”, Claudia Kim chia sẻ: “Tôi đang suy nghĩ làm thế nào để thể hiện tốt nhất những khía cạnh luôn biến đổi của cô ấy”.

Ha Yun Kyung hóa thân thành Geol Seung, một người dẫn đường được giao nhiệm vụ hộ tống đoàn lữ hành trên một hành trình đầy rẫy những biến số khó lường. Từng là chủ quán rượu trên đảo Ganghwa, nhân vật này sở hữu bản năng sinh tồn nhạy bén cùng đức tin Phật giáo sâu sắc.