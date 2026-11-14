Ahn Bo Hyun tiết lộ quá trình tập võ khắc nghiệt cho Sacred Jewel

Ahn Bo Hyun vừa chia sẻ thêm những thông tin đáng chú ý về Sacred Jewel, dự án cổ trang lấy bối cảnh năm 1258 dưới triều đại Goryeo. Thời điểm này, vương quốc đang đứng trước nguy cơ thất bại sau 30 năm chiến tranh với Mông Cổ. Phim xoay quanh hành trình của một đội quân viễn chinh lên đường tìm kiếm Xá lợi Quan Âm, báu vật linh thiêng được tin rằng sở hữu sức mạnh bảo vệ đất nước. Trong cuộc hành trình đầy hiểm nguy ấy, một nàng công chúa cũng quyết định lên đường giải cứu các chiến binh.

Trong phim, Ahn Bo Hyun đảm nhận vai Baek Gyeol, một chỉ huy quân đội trẻ được giao nhiệm vụ hộ tống Xá lợi Quan Âm, báu vật chứa đựng niềm hy vọng và lời cầu nguyện của người dân. Từng là thành viên đội cận vệ hoàng gia Gyeollyonggun, Baek Gyeol có xuất thân ưu tú và đem lòng yêu công chúa Wang Hee (Claudia Kim), con gái hoàng đế. Tuy nhiên, chuyến hành trình sinh tử cùng các chiến binh Yabyeolcho đã đẩy anh vào những thử thách chưa từng trải qua, buộc chàng sĩ quan được bao bọc từ nhỏ phải trưởng thành và trở thành một chiến binh thực thụ.

Ahn Bo Hyun đảm nhận vai chỉ huy quân đội Baek Gyeol trong Sacred Jewel.

Chia sẻ về lý do lựa chọn dự án, Ahn Bo Hyun cho biết quy mô kịch bản là yếu tố khiến anh đặc biệt tò mò. Nam diễn viên nhận xét đây là tác phẩm cổ trang có câu chuyện rộng lớn và tầm vóc chưa từng thấy trong những kịch bản anh từng đọc. Bên cạnh đó, cơ hội hợp tác với tiền bối Lee Sung Min, người mà anh xem là hình mẫu để noi theo, cũng góp phần quan trọng trong quyết định tham gia. Đáng chú ý, Sacred Jewel đánh dấu lần đầu tiên Ahn Bo Hyun đảm nhận vai chính trong một bộ phim cổ trang kể từ khi ra mắt. Anh thừa nhận bản thân vừa hào hứng vừa lo lắng, nhưng chính cảm giác ấy càng khiến anh muốn thử sức.

Điều Ahn Bo Hyun mong khán giả chú ý là hành trình trưởng thành của Baek Gyeol. Ban đầu, nhân vật là một sĩ quan ưu tú của Gyeollyonggun, lớn lên trong sự bao bọc và gần như chưa phải đối diện với những khắc nghiệt ngoài chiến trường. Khi đồng hành cùng các thành viên Yabyeolcho, Baek Gyeol dần học cách thích nghi, tiếp nhận những quan điểm mới và thay đổi cách nhìn về trách nhiệm của một người chỉ huy. Theo nam diễn viên, sức hấp dẫn của nhân vật nằm ở quá trình học hỏi từ đồng đội, từ đó hình thành bản lĩnh và tố chất lãnh đạo.

Để hóa thân thành Baek Gyeol, Ahn Bo Hyun phải trải qua quá trình chuẩn bị thể lực và huấn luyện võ thuật đầy áp lực. Nhân vật sử dụng cả kiếm lẫn cung, trong khi đây đều là những loại vũ khí còn mới mẻ đối với nam diễn viên. Anh dành nhiều thời gian luyện tập kỹ thuật, thực hiện các động tác và tham gia những buổi diễn tập liên tục để có thể thể hiện các cảnh hành động thuyết phục. Nhìn lại quá trình ghi hình, Ahn Bo Hyun hài hước chia sẻ có quá nhiều cảnh hành động với cường độ cao đến mức anh cảm giác như đã đi qua gần như tất cả những ngọn núi ở Hàn Quốc.

Bên cạnh thử thách thể chất, nam diễn viên còn dành nhiều tâm sức nghiên cứu diễn biến tâm lý của nhân vật. Baek Gyeol không chỉ trải qua sự thay đổi về năng lực chiến đấu mà còn phải đối diện với những giằng xé nội tâm trong hành trình trưởng thành. Ahn Bo Hyun lựa chọn ba từ khóa để mô tả nhân vật gồm tham vọng, tình yêu và lòng trắc ẩn. Đó là một người luôn khao khát hoàn thành nhiệm vụ, mong muốn được công nhận năng lực nhưng cũng dành tình cảm sâu đậm cho công chúa Wang Hee. Những khoảnh khắc dao động và sự thay đổi trong suy nghĩ giúp Baek Gyeol trở thành nhân vật có nhiều sắc thái.

Tạo hình cổ trang của Ahn Bo Hyun trong dự án mới.

Nói về sự kết hợp với dàn diễn viên, Ahn Bo Hyun hào hứng ví tập thể nghệ sĩ trong phim như một “Avengers phiên bản Hàn Quốc”. Nam diễn viên cũng khẳng định toàn bộ diễn viên và ê-kíp đã dành rất nhiều công sức cho dự án, thậm chí đánh đổi cả mồ hôi, nước mắt và sức lực để hoàn thành tác phẩm. Anh tin rằng Sacred Jewel sẽ đáp ứng kỳ vọng của khán giả đã chờ đợi bộ phim và bản thân cũng đang rất nóng lòng đến ngày tác phẩm ra mắt.