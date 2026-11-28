Bộ phim Sacred Jewel vừa công bố poster đặc biệt giới thiệu đội hộ tống trong hành trình tìm kiếm bảo vật linh thiêng. Nổi bật ở trung tâm là Baek Gyeol do Ahn Bo Hyun thủ vai. Anh giữ vai trò chỉ huy, dẫn dắt các thành viên thực hiện nhiệm vụ quan trọng đối với vận mệnh đất nước.

Lấy bối cảnh năm 1258 dưới triều đại Goryeo, khi vương quốc đứng trước nguy cơ thất bại sau 30 năm chiến tranh với Mông Cổ, Sacred Jewel xoay quanh hành trình tìm kiếm Xá lợi Quan Âm - bảo vật được tin rằng sở hữu sức mạnh bảo vệ đất nước. Trong khi đội viễn chinh đối mặt với nhiều hiểm nguy, một nàng công chúa cũng lên đường giải cứu họ.

Ahn Bo Hyun cùng dàn diễn viên trong poster mới của Sacred Jewel.

Bên cạnh Baek Gyeol, đội hộ tống quy tụ nhiều nhân vật có xuất thân và sở trường riêng. Choi Gu (Lee Sung Min) từng là sĩ quan của lực lượng Yabyeolcho, Geol Seung (Ha Yun Kyung) xuất thân là nô lệ và đảm nhận vai trò dẫn đường. Mu Saeng (Hyun Bong Sik) là cao thủ sử dụng giáo, Jap Son (Kim Do Hyun) thành thạo cung truyền thống Hàn Quốc, còn Han Dam (Son Woo Hyeon) nổi bật với khả năng cận chiến.

Các thành viên còn lại gồm A Do Eul Chi (Bae Jung Nam), một chiến binh từng sống du mục; Song Mu Jin (Ryu Yeon Seok), cựu học giả Nho giáo; Hong Bong Yi (Ahn Do Gyu), người chuyên sử dụng súng; Sam Do (Han Sang Jo), phụ trách bồ câu đưa thư và nhà sư Beop Hang (Gi Yoon).

Đội hộ tống chủ yếu gồm những chiến binh tinh nhuệ từng thuộc Yabyeolcho, lực lượng quân sự đặc biệt đóng vai trò quan trọng trong các trận chiến lớn của Goryeo. Mỗi người được trang bị vũ khí và kỹ năng riêng, sẵn sàng đối đầu với quân thù để hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm Xá lợi Quan Âm.

Điểm nhấn của poster là dòng khẩu hiệu: “Nếu thất bại, đừng quay trở về”, nhấn mạnh trọng trách nặng nề mà đội hộ tống phải gánh vác. Bên cạnh những trận chiến nguy hiểm, cách các thành viên có xuất thân và năng lực khác biệt phối hợp, sát cánh bên nhau cũng là yếu tố đáng chờ đợi.

Với câu chuyện kết hợp giữa chiến tranh và hành trình phiêu lưu, Sacred Jewel thu hút sự quan tâm nhờ dàn nhân vật đa dạng cùng những thử thách sinh tử trên hành trình bảo vệ vận mệnh Goryeo.