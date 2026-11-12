AgroViet 2026 thúc đẩy nông nghiệp xanh, mở rộng kết nối thị trường

Cắt băng khai mạc Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 26 - AgroViet 2026

Ngày 12/11, tại Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, số 489 đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 26 - AgroViet 2026 khai mạc với chủ đề “Phát huy truyền thống - Kiến tạo tương lai xanh”. Hội chợ diễn ra từ ngày 12 - 15/11/2026, quy tụ hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước với 250 gian hàng tiêu chuẩn.

AgroViet 2026 hướng đến mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp xanh, tuần hoàn, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường và phát triển bền vững. Các hoạt động tập trung giới thiệu công nghệ sản xuất sạch, mô hình canh tác hữu cơ, mô hình nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng năng lượng tái tạo, cùng giải pháp xử lý và tái chế phụ phẩm nông nghiệp.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp cho biết, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, ngành Nông nghiệp và Môi trường đang đứng trước cả cơ hội lớn và yêu cầu đổi mới mạnh mẽ. Thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn môi trường và tính bền vững.

“Điều đó đặt ra yêu cầu chuyển đổi từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp, lấy thị trường làm định hướng, lấy chất lượng và giá trị gia tăng làm trọng tâm, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh làm động lực phát triển”, ông Tiến chia sẻ.

Theo ông Tiến, chủ đề “Phát huy truyền thống - Kiến tạo tương lai xanh” thể hiện sự kế thừa những giá trị tốt đẹp của nền nông nghiệp Việt Nam, đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nông nghiệp hiện đại, sinh thái, hiệu quả, bền vững.

Ông Tiến mong muốn, doanh nghiệp trong và ngoài nước, hợp tác xã chủ động giới thiệu sản phẩm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng; tìm kiếm đối tác và xây dựng chương trình hợp tác lâu dài. Doanh nghiệp quốc tế có cơ hội tìm hiểu thị trường Việt Nam, tiếp cận các đối tác, mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Với trách nhiệm đơn vị tổ chức, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp tham gia; nâng cao chất lượng tổ chức và chú trọng kết nối giao thương, hướng tới hiệu quả thực chất, bền vững.

Hội chợ thu hút hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia

Theo Ban tổ chức, điểm mới của AgroViet 2026 là mở rộng nội dung trưng bày sang lĩnh vực công nghệ, thiết bị bảo vệ môi trường; bổ sung không gian riêng cho sản phẩm khoa học công nghệ và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Gian hàng trong nước được bố trí theo nhóm sản phẩm gắn với chuỗi giá trị. Hội chợ cũng đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số, thu thập và phân loại dữ liệu khách tham quan để kết nối chính xác hơn với các đơn vị tham gia.

Thông qua hội chợ, tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp của các địa phương tiếp tục được quảng bá; tạo điều kiện kết nối, thu hút đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ nông, lâm, thủy sản trong nước và xuất khẩu, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Hội chợ có hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia, với 250 gian hàng tiêu chuẩn. Khu gian hàng quốc tế gồm 100 gian hàng của doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Hoa Kỳ và các nước trong khu vực ASEAN.

Khu gian hàng trong nước quy tụ 26 tỉnh, thành phố, gồm Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Cần Thơ, Lai Châu, Phú Thọ, Thanh Hoá, Lào Cai, Ninh Bình... Các địa phương giới thiệu sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp quốc gia, cấp tỉnh; sản phẩm có giá trị xuất khẩu cao, lợi thế cạnh tranh; sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên; sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản.

Đáng chú ý, 50 gian hàng tiêu chuẩn trưng bày máy nông nghiệp, thiết bị chế biến thực phẩm, phân bón hữu cơ phục vụ nông nghiệp xanh, thân thiện với môi trường và các loại hạt giống rau củ quả chất lượng cao.

Với các nhóm sản phẩm, công nghệ và thiết bị được giới thiệu, AgroViet 2026 là dịp để doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường. Kết nối các đơn vị trong nước và quốc tế góp phần thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm, hợp tác đầu tư, thương mại, nâng cao giá trị nông sản và năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp.