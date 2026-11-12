AgroViet 2026 thúc đẩy kết nối giao thương, phát triển nông nghiệp xanh

Sự kiện không chỉ quảng bá thành tựu, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu trong nước và quốc tế mà còn tạo cơ hội kết nối giao thương, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi xanh trong sản xuất nông nghiệp.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 26 (AgroViet 2026). Ảnh: Lê Đông/TTXVN

Diễn ra nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường (14/11/1945 - 14/11/2026), AgroViet 2026 hướng đến giới thiệu những thành tựu nổi bật, định hướng phát triển của ngành, đồng thời làm rõ vai trò của nông nghiệp trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và hội nhập quốc tế.

Hội chợ năm nay có quy mô 250 gian hàng tiêu chuẩn, 1.000 m² diện tích khu triển lãm quốc tế chuyên đề cùng các không gian trưng bày được thiết kế riêng. Sự kiện thu hút hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia. Khu gian hàng quốc tế có khoảng 100 gian hàng của các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Hoa Kỳ và một số quốc gia ASEAN.

Khu gian hàng trong nước quy tụ 26 tỉnh, thành phố, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm chủ lực và sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Bên cạnh nông sản, thực phẩm chế biến, hội chợ còn giới thiệu giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; vật tư phục vụ sản xuất bền vững; máy móc, thiết bị cơ giới hóa; hệ thống nhà lưới, nhà màng, tưới nhỏ giọt và công nghệ sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản. Các giải pháp logistics, kho lạnh, tem truy xuất nguồn gốc, chuỗi phân phối và sàn thương mại điện tử cũng được giới thiệu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm.

Đáng chú ý, AgroViet 2026 mở rộng nội dung trưng bày sang lĩnh vực công nghệ, thiết bị bảo vệ môi trường; dành không gian riêng cho các sản phẩm khoa học công nghệ và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Trong đó, 50 gian hàng giới thiệu máy nông nghiệp, thiết bị chế biến thực phẩm, phân bón hữu cơ, giống cây trồng chất lượng cao, thuốc bảo vệ thực vật, thiết bị chăn nuôi, thủy sản và các mô hình nông nghiệp tuần hoàn như Aquaponics kết hợp trồng rau, nuôi cá.

Du khách tham quan, trải nghiệm và mua sắm tại Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 26 (AgroViet 2026). Ảnh: Lê Đông/TTXVN

Các sản phẩm, thiết bị đến từ doanh nghiệp Nhật Bản, Trung Quốc và một số doanh nghiệp có thương hiệu tại Việt Nam được kỳ vọng tạo thêm cơ hội để các đơn vị sản xuất, kinh doanh tiếp cận công nghệ mới, tìm kiếm đối tác và mở rộng hợp tác.

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, trải qua 26 lần tổ chức, AgroViet từng bước khẳng định vị trí là sự kiện xúc tiến thương mại chuyên ngành quan trọng, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp Việt Nam, kết nối địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã với các đối tác trong nước và quốc tế.

Với chủ đề “Phát huy truyền thống - Kiến tạo tương lai xanh”, hội chợ năm nay gửi gắm thông điệp về kế thừa những giá trị tốt đẹp của nền nông nghiệp Việt Nam, đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nông nghiệp hiện đại, sinh thái, hiệu quả, bền vững.

Ông Nguyễn Minh Tiến cho rằng, việc giới thiệu máy móc, thiết bị, công nghệ chế biến, bảo quản, truy xuất nguồn gốc và các giải pháp sản xuất thân thiện với môi trường sẽ giúp doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận tiến bộ kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sử dụng tài nguyên. Đây cũng là nền tảng để nông nghiệp Việt Nam thích ứng với những yêu cầu mới của thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Du khách tham quan, trải nghiệm và mua sắm tại Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 26 (AgroViet 2026). Ảnh: Lê Đông/TTXVN

Cùng với hoạt động trưng bày trực tiếp, AgroViet 2026 đẩy mạnh quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP trên các nền tảng số thông qua sản xuất video giới thiệu và livestream tại gian hàng. Các chương trình tập trung giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm chủ lực của từng địa phương, đồng thời khai thác câu chuyện về nguồn gốc, xuất xứ, quy trình sản xuất và giá trị văn hóa gắn với từng sản phẩm.

Theo Ban tổ chức, việc kết hợp xúc tiến thương mại trực tiếp với truyền thông trên môi trường số góp phần đổi mới phương thức quảng bá nông sản, hỗ trợ các đơn vị mở rộng thị trường, nâng cao giá trị thương hiệu và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trong nước cũng như xuất khẩu.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp kỳ vọng AgroViet 2026 sẽ là cầu nối để người tiêu dùng tiếp cận nông sản chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng; đồng thời giúp doanh nghiệp tiếp cận máy móc, công nghệ tiên tiến. Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến, bảo quản và hoàn thiện bao bì, nhãn mác sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng xuất khẩu, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững.

Hội chợ AgroViet 2026 diễn ra đến hết ngày 15/11/2026 tại Khu Hội chợ triển lãm, giao dịch Kinh tế và thương mại, số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.