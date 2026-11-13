AgroViet 2026: Mở rộng cơ hội kết nối thị trường cho nông sản

Sáng 12/11, tại Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức khai mạc Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 26 - AgroViet 2026. Tham gia sự kiện, tỉnh Thanh Hóa mang đến nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh và hình ảnh nông nghiệp địa phương đến khách hàng trong nước và quốc tế.

Lễ khai mạc Hội chợ Triễn Lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 26 - AgroViet 2026.

AgroViet 2026 có sự tham gia của hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp với 250 gian hàng tiêu chuẩn. Trong đó, 150 gian hàng đến từ 26 tỉnh, thành phố trong nước và 100 gian hàng của các doanh nghiệp nước ngoài, đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Hoa Kỳ...

Diễn ra từ ngày 12 đến 15/11/2026 với chủ đề “Phát huy truyền thống - kiến tạo tương lai”, hội chợ là dịp giới thiệu, quảng bá những thành tựu tiêu biểu, kết quả nổi bật và định hướng phát triển của ngành nông nghiệp, môi trường; đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối giữa các doanh nghiệp, tổ chức và cơ sở sản xuất trong nước, quốc tế.

Tham gia hội chợ, Viện Nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa trưng bày, giới thiệu hơn 20 chủng loại sản phẩm nghiên cứu của Viện, cùng các sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh. Nổi bật có rượu đông trùng hạ thảo, trà đông trùng sen, nấm linh chi, dưa mật, nước mắm, mắm tôm, mắm tép Ba Làng, nem chua Hậu Len, chè Bình Sơn, gạo nếp hạt cau Mường Đủ, gạo nếp hạt cau Lộc Thịnh, ổi lê Thành Tâm, trứng gà thảo mộc Natafoods, hương bài Thạch Thành, rượu nếp Hương Ngọc...

Gian trưng bày của Viện Nông nghiệp tỉnh Thanh Hoá.

Với danh mục sản phẩm đa dạng, đại diện cho nhiều nhóm ngành hàng nông nghiệp, chế biến và sản phẩm đặc trưng địa phương, gian hàng Thanh Hóa góp phần giới thiệu những thành quả nghiên cứu, sản xuất, phát triển sản phẩm của tỉnh. Qua đó, tạo điều kiện để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất quảng bá thương hiệu, tiếp cận khách hàng và tìm kiếm cơ hội đưa sản phẩm vào các kênh phân phối.

Sự phong phú về chủng loại, kết hợp với cách thức trưng bày sinh động, bắt mắt đã tạo sức hút cho gian hàng của Viện Nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng trong và ngoài nước.

Không dừng lại ở hoạt động trưng bày, quảng bá sản phẩm, trong khuôn khổ hội chợ, Viện Nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa còn tổ chức đưa 10 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và chủ thể OCOP trong tỉnh tham dự Hội nghị Kết nối cung cầu.

Hội nghị do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố Đồng Nai tổ chức, nhằm tạo điều kiện để các đơn vị giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác, mở rộng kênh phân phối, thu mua và tiêu thụ nông sản.

Các sản phẩm OCOP của các HTX, Hộ kinh doanh trong tỉnh Thanh Hoá.

Thông qua các hoạt động tại AgroViet 2026, các doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP Thanh Hóa có thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, tiếp cận đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, đưa nông sản đặc trưng của tỉnh đến gần hơn với người tiêu dùng.