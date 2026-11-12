AgroViet 2026 kết nối nông sản và lan tỏa mô hình nông nghiệp xanh

Sáng 12/11, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức khai mạc Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 26 (AgroViet 2026) với chủ đề “Phát huy truyền thống - Kiến tạo tương lai xanh”.

Sự kiện có sự tham gia của hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước, quy tụ hơn 250 gian hàng, trong đó có khoảng 150 gian hàng giới thiệu sản phẩm của 26 tỉnh, thành phố và 100 gian hàng quốc tế đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Hoa Kỳ cùng các nước ASEAN.

AgroViet là sự kiện xúc tiến thương mại thường niên của ngành Nông nghiệp và Môi trường. Năm nay, hội chợ được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường (14/11/1945 - 14/11/2026), nhằm quảng bá thành tựu, tiềm năng và định hướng phát triển nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đặc sản vùng miền và nông sản quốc tế cùng hội tụ

Tại AgroViet 2026, khách tham quan có cơ hội tiếp cận nhiều nhóm sản phẩm nông nghiệp, từ nông sản chủ lực cấp quốc gia, cấp tỉnh đến sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên và các mặt hàng ứng dụng công nghệ cao.

Nhiều đặc sản vùng miền được giới thiệu như gạo ST25 lúa tôm, cà phê Măng Đen VNG, trà sen Tây Hồ, thịt trâu sấy Điện Biên, cơm cháy Ninh Bình, nem chua Thanh Hóa, chả cá thát lát Cần Thơ, nước mắm Khải Hoàn, mật ong Sơn La, sâm Ngọc Linh, nấm lim xanh Quảng Nam và nước mắm Phan Thiết.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc hội chợ triển lãm. Ảnh: Nguyễn Kiểm

Khu gian hàng quốc tế giới thiệu nhiều mặt hàng nông sản, thực phẩm chế biến như nước táo ép nguyên chất, dầu ô liu ép lạnh, mật ong Manuka, rượu vang Australia, sâm, nấm linh chi, đông trùng hạ thảo, trà hoa, trái cây sấy và các sản phẩm chế biến từ táo đỏ.

Bên cạnh hoạt động giới thiệu sản phẩm, hội chợ dành không gian cho máy móc nông nghiệp, thiết bị chế biến thực phẩm, phân bón hữu cơ, hạt giống chất lượng cao, thuốc bảo vệ thực vật, thiết bị phục vụ chăn nuôi, thủy sản và mô hình nông nghiệp tuần hoàn Aquaponics kết hợp trồng rau, nuôi cá.

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, AgroViet 2026 là dịp giới thiệu những thành tựu tiêu biểu, kết quả nổi bật và định hướng phát triển của ngành Nông nghiệp và Môi trường; đồng thời làm rõ vai trò của ngành trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và hội nhập quốc tế.

Mở rộng kết nối giao thương, thúc đẩy nông nghiệp xanh

So với những lần tổ chức trước, AgroViet 2026 mở rộng nội dung trưng bày sang lĩnh vực công nghệ và thiết bị bảo vệ môi trường, đồng thời bổ sung không gian dành riêng cho sản phẩm khoa học công nghệ và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Các gian hàng trong nước được bố trí theo nhóm sản phẩm gắn với chuỗi giá trị nông nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng và tiếp cận các giải pháp mới phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản.

Khách tham quan gian hàng tại triển lãm.

Một điểm mới khác là đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số, tổ chức sản xuất video và livestream giới thiệu nông sản, sản phẩm OCOP ngay tại các gian hàng. Hoạt động này nhằm giúp doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng, nhà phân phối và đối tác tiềm năng.

Trong khuôn khổ hội chợ còn diễn ra các hoạt động kết nối giao thương giữa doanh nghiệp, hợp tác xã trong nước với nhà nhập khẩu, đơn vị phân phối và bán lẻ. Đáng chú ý, Hội nghị kết nối, xúc tiến thương mại nông lâm thủy sản giữa các doanh nghiệp thành phố Đồng Nai và các tỉnh, thành phố được tổ chức chiều 12/11, với quy mô khoảng 100 đại biểu.

Theo Ban tổ chức, AgroViet 2026 dự kiến thu hút ít nhất 20.000 lượt khách tham quan và giao dịch trong bốn ngày diễn ra sự kiện.

Phát biểu khai mạc Hội chợ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp Nguyễn Minh Tiếnnhấn nhấn mạnh mục tiêu của hội chợ là hướng tới xây dựng nền nông nghiệp xanh, tuần hoàn, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường và phát triển bền vững. Các hoạt động tập trung giới thiệu công nghệ sản xuất sạch, mô hình canh tác hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng năng lượng tái tạo và giải pháp xử lý, tái chế phụ phẩm nông nghiệp.

Thông qua sự kiện, Ban tổ chức kỳ vọng tiếp tục quảng bá tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp của các địa phương, tạo cơ hội kết nối đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ nông lâm thủy sản trong nước và xuất khẩu, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong sản xuất và kinh doanh nông nghiệp.

AgroViet 2026 diễn ra từ ngày 12 đến hết ngày 15/11/2026 tại Khu Hội chợ triển lãm, giao dịch Kinh tế và thương mại, số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Hội chợ mở cửa từ 8h30 đến 19h hằng ngày; riêng ngày 15/11 mở cửa đến 15h.