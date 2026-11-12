AgroViet 2026: Kết nối giao thương, mở rộng thị trường nông sản Việt

Sáng 12/11, tại Hà Nội, Hội chợ Triển lãm nông nghiệp quốc tế lần thứ 26 - AgroViet 2026 chính thức khai mạc với chủ đề “Phát huy truyền thống - Kiến tạo tương lai xanh”.

Với quy mô 250 gian hàng tiêu chuẩn, quy tụ hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước, hội chợ diễn ra từ ngày 12 - 15/11/2026. Trong đó, khu gian hàng quốc tế có khoảng 100 gian hàng đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Hoa Kỳ và một số quốc gia ASEAN. Khu gian hàng trong nước có sự tham gia của 26 tỉnh, thành phố, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP và nhiều mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu.

Các sản phẩm trưng bày tại AgroViet 2026 khá phong phú, từ gạo, cà phê, hồ tiêu, chè, trái cây, thủy sản đến thực phẩm chế biến và đặc sản vùng miền. Nhiều sản phẩm tiêu biểu được giới thiệu như gạo ST25, gạo nếp hương Bảo Lạc, cà phê Măng Đen, trà sen Tây Hồ, sâm Ngọc Linh, tôm khô Cà Mau, xoài Cao Lãnh, quýt hồng Lai Vung...

Bên cạnh nông sản trong nước, các doanh nghiệp quốc tế cũng mang đến nhiều sản phẩm chế biến và thực phẩm tiêu dùng như dầu ô liu, mật ong Manuka, nước ép trái cây, sản phẩm từ nhân sâm, nấm linh chi, đông trùng hạ thảo và các loại trà.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khai mạc hội chợ. Ảnh: Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp

Phát biểu khai mạc hội chợ, ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), AgroViet 2026 tập trung vào ba mục tiêu: quảng bá thương hiệu, nâng cao giá trị nông sản Việt; tăng cường kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ; giới thiệu và thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp xanh, bền vững.

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, hiệu quả của một hội chợ không chỉ được đánh giá qua quy mô gian hàng hay số lượng khách tham quan, mà quan trọng hơn là những cơ hội hợp tác được mở ra, hợp đồng được ký kết, thị trường được khai phá và công nghệ được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Thông qua các hoạt động quảng bá, kết nối giao thương và giới thiệu công nghệ, AgroViet 2026 kỳ vọng tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận đối tác, mở rộng đầu ra, nâng cao giá trị sản phẩm và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước, quốc tế.

Một điểm nhấn của AgroViet năm nay là mở rộng không gian trưng bày sang lĩnh vực công nghệ, thiết bị bảo vệ môi trường, dành khu vực riêng cho các sản phẩm khoa học, công nghệ và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm. Ảnh: Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp

Đáng chú ý, khu triển lãm quốc tế chuyên đề giới thiệu máy móc, thiết bị, vật tư nông nghiệp, công nghệ chế biến sau thu hoạch và giải pháp bảo vệ môi trường. Khoảng 50 gian hàng tập trung vào các giải pháp phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản, công nghệ tưới tiêu, chăn nuôi và trồng trọt.

Nhiều sản phẩm, giải pháp được giới thiệu như hệ thống tưới tự động, thiết bị nhà kính, phân bón hữu cơ, phân bón vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật sinh học và công nghệ bảo quản nông sản. Mô hình Aquaponics kết hợp trồng rau và nuôi cá cũng được giới thiệu, góp phần đa dạng hóa giải pháp sản xuất theo hướng tiết kiệm tài nguyên, giảm tác động đến môi trường.

Song song với hoạt động trưng bày trực tiếp, Ban tổ chức đẩy mạnh quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP trên các nền tảng số như Facebook, TikTok, Zalo. Các hoạt động livestream, sản xuất video giới thiệu sản phẩm được thực hiện ngay tại gian hàng, tập trung cung cấp thông tin về nguồn gốc, xuất xứ, quy trình sản xuất và giá trị đặc trưng của từng mặt hàng.../.