Agriseco 'thu nhiều, giữ ít', lợi nhuận quý III/2026 bốc hơi gần 60%

Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco, HOSE: AGR) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III/2026 giảm 58,5% so với cùng kỳ, dù doanh thu hoạt động tăng 8% lên 169 tỷ đồng. Chi phí quản lý tăng, môi giới suy giảm và đóng góp thấp hơn từ danh mục FVTPL là những yếu tố gây sức ép lên kết quả kinh doanh.

Theo báo cáo tài chính riêng quý III/2026, Agriseco đạt hơn 169,6 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 35,75 tỷ đồng, giảm 58,5%; lợi nhuận sau thuế còn 29,17 tỷ đồng, giảm 57,5%.

Xét về cơ cấu nguồn thu, hoạt động cho vay và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tiếp tục đóng vai trò chủ đạo. Trong quý III/2026, lãi từ cho vay ký quỹ và các khoản phải thu đạt 80 tỷ đồng, tăng 60,2%; lãi từ tài sản tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 50,32 tỷ đồng, gần gấp ba lần cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, doanh thu môi giới chứng khoán giảm 57,8% còn 14,86 tỷ đồng. Lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) cũng giảm 64% xuống 14,38 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 85,1%, lên 48,15 tỷ đồng trong quý III/2026 là một trong những yếu tố kéo giảm lợi nhuận đáng kể. So với cùng kỳ, riêng mức tăng của khoản chi phí này làm giảm lợi nhuận khoảng 22,1 tỷ đồng. Hoạt động FVTPL và môi giới lần lượt làm giảm khoảng 17,6 tỷ đồng và 11,7 tỷ đồng lợi nhuận.

Chi phí lãi vay cũng tăng mạnh, từ 10,7 tỷ đồng lên 62,36 tỷ đồng, tương đương gần 5,8 lần. Dù vậy, mức tăng thu nhập từ cho vay và tài sản HTM đã bù đắp phần chi phí vốn tăng thêm, giúp thu nhập lãi thuần tăng khoảng 11,2 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của Agriseco đạt 454 tỷ đồng, tăng 26,6%. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế giảm 8% còn 128,53 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt gần 103 tỷ đồng, giảm 8,8%.

Theo kế hoạch năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2026, Agriseco đặt mục tiêu doanh thu 580 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 194 tỷ đồng. Sau 9 tháng, công ty thực hiện khoảng 78% kế hoạch doanh thu và 66,3% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Agriseco đạt gần 6.496 tỷ đồng, tăng 46,5% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt khoảng 3.211 tỷ đồng; riêng dư nợ ký quỹ lên tới 3.160 tỷ đồng, tăng 41% so với đầu năm và tương đương khoảng 119% vốn chủ sở hữu.

Danh mục tài sản nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn cũng tăng từ gần 926 tỷ đồng lên hơn 2.105 tỷ đồng. Trong khi đó, tài sản tài chính FVTPL tăng lên 464,4 tỷ đồng, chủ yếu là chứng chỉ tiền gửi. Tại thời điểm cuối quý III/2026, Agriseco không còn cổ phiếu niêm yết trong danh mục FVTPL.

Ở chiều nguồn vốn, dư nợ vay ngắn hạn tăng từ 1.706 tỷ đồng đầu năm lên 3.722 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2026.

Về các khoản phải thu, Agriseco còn ghi nhận khoảng 1.151 tỷ đồng phải thu gộp, song đã trích lập dự phòng gần 1.062 tỷ đồng, đưa giá trị thuần xuống còn khoảng 89,6 tỷ đồng.

Trong đó, khoản trái phiếu của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, trước đây là Vinashin, trị giá khoảng 599 tỷ đồng đã được dự phòng toàn bộ. Công ty cũng còn khoảng 452 tỷ đồng liên quan đến các hợp đồng mua bán lại chứng khoán phát sinh trước khi Thông tư 210/2012/TT-BTC có hiệu lực.